В ЕАЭС расширят механизм поддержки сельскохозяйственных бизнес-проектов

Большой диалог о будущем евразийской интеграции стартовал в 9 утра с торжественной церемонии открытия IV Евразийского экономического форума. Интерес к этой важнейшей переговорной площадке как никогда высок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе перспективных тем – укрепление технологического суверенитета, устранение барьеров для активизации торговли, механизмы инвестирования, новые кооперационные проекты.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Беларусь принимает четвертый по счету Евразийский экономический форум. По сути, это такая большая дискуссионная площадка, где эксперты, представители власти, бизнеса, ученые обсуждают перспективы развития союза. С самого утра в режиме нон-стоп на полях форума работают дискуссионные площадки. ЕАЭС становится мощным драйвером евразийской интеграции, говорят участники. Только взаимодополняемый диалог и развитие, не теряя ни минуты, учитывая высокие риски, которые сейчас в геополитике и геоэкономике. Многие государства во главу угла ставят проблематику технологического суверенитета, продовольственной безопасности. А вместе решать вопросы проще, о чем всегда говорит Беларусь. Турчин на форуме ЕАЭС: объединив наши уникальные компетенции, мы сможем создать эксклюзивную продукцию.

Союз приносит выгоду каждому отдельному участнику. Это ощутили как госпредприятия, так и бизнес. Форум – это возможность подвести итоги и наметить планы на будущее. Петкевич: странам ЕАЭС нужно определиться, как развивать сотрудничество в глобальном мире.

Темпы экономического роста в интеграционном объединении существенно превосходят среднемировые показатели. Выросли объемы взаимной торговли, которые составляют уже порядка 100 миллиардов долларов. Более 90 % расчетов производится в национальных валютах. На полях форума работала и выставка достижений Беларуси. Отечественная гордость: от знаменитых тракторов до мирового рекордсмена тяжеловеса «БЕЛАЗа».

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Один из примеров сотрудничества – евразийский электробус. На сегодняшний день локализация комплектующих свыше 80 %. Это один из первых проектов, но далеко не единственный.