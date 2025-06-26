В ЕАЭС расширят механизм поддержки сельскохозяйственных бизнес-проектов
Большой диалог о будущем евразийской интеграции стартовал в 9 утра с торжественной церемонии открытия IV Евразийского экономического форума. Интерес к этой важнейшей переговорной площадке как никогда высок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе перспективных тем – укрепление технологического суверенитета, устранение барьеров для активизации торговли, механизмы инвестирования, новые кооперационные проекты.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Беларусь принимает четвертый по счету Евразийский экономический форум. По сути, это такая большая дискуссионная площадка, где эксперты, представители власти, бизнеса, ученые обсуждают перспективы развития союза.
С самого утра в режиме нон-стоп на полях форума работают дискуссионные площадки. ЕАЭС становится мощным драйвером евразийской интеграции, говорят участники. Только взаимодополняемый диалог и развитие, не теряя ни минуты, учитывая высокие риски, которые сейчас в геополитике и геоэкономике. Многие государства во главу угла ставят проблематику технологического суверенитета, продовольственной безопасности. А вместе решать вопросы проще, о чем всегда говорит Беларусь.
Турчин на форуме ЕАЭС: объединив наши уникальные компетенции, мы сможем создать эксклюзивную продукцию.
Союз приносит выгоду каждому отдельному участнику. Это ощутили как госпредприятия, так и бизнес. Форум – это возможность подвести итоги и наметить планы на будущее.
Петкевич: странам ЕАЭС нужно определиться, как развивать сотрудничество в глобальном мире.
Темпы экономического роста в интеграционном объединении существенно превосходят среднемировые показатели. Выросли объемы взаимной торговли, которые составляют уже порядка 100 миллиардов долларов. Более 90 % расчетов производится в национальных валютах. На полях форума работала и выставка достижений Беларуси. Отечественная гордость: от знаменитых тракторов до мирового рекордсмена тяжеловеса «БЕЛАЗа».
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Один из примеров сотрудничества – евразийский электробус. На сегодняшний день локализация комплектующих свыше 80 %. Это один из первых проектов, но далеко не единственный.
Одна из важнейших задач для ЕАЭС – общее кооперационное пространство во всех отраслях, чему будет способствовать уже запущенный механизм финансирования совместных кооперационных проектов, в частности, ВПК и промышленности. Сферы – драйверы развития.
Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:
Мы сейчас работаем над расширением мер поддержки действующего механизма промышленности на сферу АПК. Одобрение получили от глав правительств. Работаем над формированием нормативно-правовой базы. Будем работать по четырем основным направлениям: семеноводство, животноводство, переработка пищевой продукции, агрологистика. Можно констатировать, что по двум направлениям много чего предстоит сделать, особенно с учетом опыта тех стран, у которых развит реальный сектор. Это в первую очередь Республика Беларусь.
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