В Таможенном кодексе ЕАЭС появится новая глава об электронной торговле, заявил Руслан Давыдов

Об укреплении технологического суверенитета на пространстве ЕАЭС, устранении барьеров для активизации торгового сотрудничества, популяризации интеграции и медийном сопровождении идей внутри Союза, новых механизмах финансирования говорят сегодня, 26 июня, участники Евразийского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная площадка призвана консолидировать усилия делового сообщества и органов власти стран – участниц объединения для достижения общих задач.

Интерес к форуму высок – об этом говорит широчайший круг участников, более 2 000 гостей – и не только из ЕАЭС. Здесь и партнеры Беларуси в СНГ, Азии и Африке. Под стать событию и уровень организации – мероприятие принимает Минский международный выставочный центр «БелЭкспо». 40 медиа из 12 стран освещают ключевые события. Работает в выставочном комплексе и съемочная группа СТВ. На прямой связи со студией Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Форум продолжает работу. Встречи, переговоры – программа насыщенная. Уже завершается третья волна дискуссии. Главная тема – «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». Работа идет сразу на нескольких площадках. В дискуссии участвуют представители госорганов, бизнеса, ученые. В частности, обсуждают интеграционные вопросы в сфере таможенного регулирования. Минимизация барьеров на этом пути ведет к росту товарооборота. За 10 лет ЕАЭС достигло многого. Взаимная торговля стран-участниц удвоилась, и в 2024 году почти достигли отметки в 100 миллиардов долларов. Но есть над чем работать. В частности, работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС планируется завершить в этом году.

Руслан Давыдов, министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии:

Планируем в этом году завершить все-таки работу над поправками в Таможенный кодекс Евразийского союза. Сейчас мы проходим уже вторую итерацию, очень важную, и к осени надеемся отправить на внутригосударственные процедуры пакет поправок. Нам предстоит реализовать целый ряд соглашений, которые были заключены. Это соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского союза, соглашение о применении навигационных пломб. И мы тоже надеемся, что в этом году это соглашение заработает. У нас уже три страны из пяти прислали уведомления о готовности. Россия и Беларусь уже реализуют такой проект на две стороны. Надеемся, что до конца года нам удастся добиться, чтобы это заработало и на пятерку – навигационные пломбы.