В Таможенном кодексе ЕАЭС появится новая глава об электронной торговле, заявил Руслан Давыдов
Об укреплении технологического суверенитета на пространстве ЕАЭС, устранении барьеров для активизации торгового сотрудничества, популяризации интеграции и медийном сопровождении идей внутри Союза, новых механизмах финансирования говорят сегодня, 26 июня, участники Евразийского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабная площадка призвана консолидировать усилия делового сообщества и органов власти стран – участниц объединения для достижения общих задач.
Интерес к форуму высок – об этом говорит широчайший круг участников, более 2 000 гостей – и не только из ЕАЭС. Здесь и партнеры Беларуси в СНГ, Азии и Африке. Под стать событию и уровень организации – мероприятие принимает Минский международный выставочный центр «БелЭкспо». 40 медиа из 12 стран освещают ключевые события. Работает в выставочном комплексе и съемочная группа СТВ.
На прямой связи со студией Анастасия Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Форум продолжает работу. Встречи, переговоры – программа насыщенная. Уже завершается третья волна дискуссии. Главная тема – «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы».
Работа идет сразу на нескольких площадках. В дискуссии участвуют представители госорганов, бизнеса, ученые. В частности, обсуждают интеграционные вопросы в сфере таможенного регулирования. Минимизация барьеров на этом пути ведет к росту товарооборота.
За 10 лет ЕАЭС достигло многого. Взаимная торговля стран-участниц удвоилась, и в 2024 году почти достигли отметки в 100 миллиардов долларов. Но есть над чем работать. В частности, работу над поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС планируется завершить в этом году.
Руслан Давыдов, министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии:
Планируем в этом году завершить все-таки работу над поправками в Таможенный кодекс Евразийского союза. Сейчас мы проходим уже вторую итерацию, очень важную, и к осени надеемся отправить на внутригосударственные процедуры пакет поправок.
Нам предстоит реализовать целый ряд соглашений, которые были заключены. Это соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского союза, соглашение о применении навигационных пломб. И мы тоже надеемся, что в этом году это соглашение заработает. У нас уже три страны из пяти прислали уведомления о готовности. Россия и Беларусь уже реализуют такой проект на две стороны. Надеемся, что до конца года нам удастся добиться, чтобы это заработало и на пятерку – навигационные пломбы.
Руслан Давыдов:
Наконец, новая глава в Таможенном кодексе – глава об электронной торговле. Тоже остается ратификация в Казахстане. Уже Милли Меджлис прошли. Верхняя палата и президент тоже к осени. Закончится процесс ратификации на пятерку и заработает новая глава по электронной торговле. Что она предполагает? Это уполномоченный оператор электронной торговли, упрощенная форма декларации электронной торговли, это единые беспошлинные пороги и единая плоская шкала налогообложения. То есть это те инструменты, которые позволят упорядочить работу в онлайн-торговле, именно трансграничную, тех товаров, которые поступают через таможенную границу.