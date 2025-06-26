Турчин на форуме ЕАЭС: объединив наши уникальные компетенции, мы сможем создать эксклюзивную продукцию

Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица, приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств.

26 июня в течение дня в Минске ждут лидеров России, Узбекистана, наследного принца Абу-Даби, первого заместителя премьер-министра Монголии. География участников предстоящих мероприятий охватывает три десятка стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.