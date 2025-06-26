Турчин на форуме ЕАЭС: объединив наши уникальные компетенции, мы сможем создать эксклюзивную продукцию

Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица, приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств.
26 июня в течение дня в Минске ждут лидеров России, Узбекистана, наследного принца Абу-Даби, первого заместителя премьер-министра Монголии. География участников предстоящих мероприятий охватывает три десятка стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Беларусь во главу угла своей внешней политики ставит экономическую дипломатию, в основе которой упрощение процедур торговли, стремление выстроить взаимовыгодную модель сотрудничества со всеми государствами. На основе указанных принципов строится и интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС, которое за прошедшие 10 лет принесло заметные результаты и стало важным инструментом развития для всех государств-членов, в том числе и для Республики Беларусь. Белорусская сторона неоднократно заявляла о необходимости принятия действенных мер, направленных на укрепление технологического суверенитета ЕАЭС. Объединив наши уникальные компетенции, мы сможем создать эксклюзивную продукцию, достигнуть полной технологической независимости. Использование этих потенциалов должно стать задачей стратегического развития Союза.
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