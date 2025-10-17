Лукашенко подписал закон, касающийся порядка предоставления займов

Александр Лукашенко подписал закон, который изменяет вопросы предоставления займов. Главное – защитить имущественные права граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индивидуальные предприниматели и компании, которые не являются микрофинансовыми организациями, не смогут давать деньги в долг всем, кроме своих сотрудников. Займы в иностранной валюте под запретом. Исключение – близкие родственники.

Также деньги нельзя будет брать в долг под залог своей единственной квартиры или дома. Закон вступит в силу через полгода после его официального опубликования.