Лукашенко: мы не просто обладаем инновационными технологиями, но и создаём их сами

Процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни. Об этом заявил глава государства, принимая участие в торжественном открытии Центра технического творчества детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, за рубежом спрос на наших талантливых ребят колоссальный. Необходимы условия, чтобы будущие специалисты оставались в стране. Президент поручил продумать стимулы. Глава государства знакомился с разработками юных изобретателей, после – встретился с ребятами лично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – одна из немногих стран, которые не просто обладают инновационными технологиями. Наши ученые создают эти инновационные технологии сами.

Мы видим, что цифровизация быстро меняет целые отрасли. Делает ненужными одни профессии и очень востребованными другие. Но они связаны с высоким интеллектом и образованием. Поэтому сейчас мы такое пристальное внимание уделяем обучению конструкторов, программистов. Мы вкладываем и будем вкладывать огромные средства в развитие перспективных технических направлений. Постоянно совершенствуем подготовку кадров, усиливаем взаимодействие образования с высокотехнологичными предприятиями.

Новый городской Центр технического творчества детей и молодежи должен стать одной из ступеней такой подготовки, где каждый, кого влекут научные тайны и открытия, мог бы найти свой путь в большую науку или реальное производство. Сегодня нужно искать таланты с самого юного возраста, создавать условия для их учебы и профессионального роста. Жалеть на это деньги не нужно. Потому что это будущее.

Президент интересовался оснащением лабораторий центра. Всего их 18, в том числе для занятий авиаракетомоделированием, судомоделированием и робототехникой. На открытой площадке глава государства наблюдал за демонстрацией учебно-тренировочного заезда радиоуправляемых автомоделей, а также практическим занятием по управлению беспилотным летательным аппаратом. После ознакомления с оснащением центра Александр Лукашенко выразил уверенность, что это настоящий подарок для столичной молодежи. Подобный опыт будут распространять по всей стране.