Лукашенко поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодёжи

Процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни. Об этом заявил глава государства, принимая участие в торжественном открытии Центра технического творчества детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал звеном дополнительного образования по инженерному профилю, которое прежде отсутствовало. Подробно о возможностях центра Президенту доложил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Здесь могут принимать около 7 тысяч учащихся. Самым младшим из них – шесть лет. Отметим, о повышении престижа профессий инженерного профиля глава государства говорил неоднократно, как и о необходимости принятия комплексных мер для улучшения существующей ситуации. Поиск юных талантов также входил в перечень задач. Сегодня будущих специалистов находят в том числе благодаря центрам технического творчества. Лукашенко: мы не просто обладаем инновационными технологиями, но и создаём их сами. Подробности здесь.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы проанализировали, чем занимаются дети и увидели, что в основном гуманитарными направлениями, художественными. Очень мало технических. В стране есть реальный дефицит технических кадров, инженерной мысли. Мы понимали, что не хватает именно такого технического центра. Он является звеном, которое практически сейчас отсутствовало. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как это будет вписываться в то, что мы имеем и что мы планируем, исходя из нашего последнего разговора по созданию перспективных факультетов по перспективным дисциплинам?