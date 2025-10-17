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Лукашенко поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодёжи

17 октября 2025 10:57
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Процветать будут именно те государства, которые могут создавать новые технологии, эффективно использовать их в производстве и других сферах жизни. Об этом заявил глава государства, принимая участие в торжественном открытии Центра технического творчества детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодёжи-2

Он стал звеном дополнительного образования по инженерному профилю, которое прежде отсутствовало. Подробно о возможностях центра Президенту доложил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Здесь могут принимать около 7 тысяч учащихся. Самым младшим из них – шесть лет.

Отметим, о повышении престижа профессий инженерного профиля глава государства говорил неоднократно, как и о необходимости принятия комплексных мер для улучшения существующей ситуации. Поиск юных талантов также входил в перечень задач. Сегодня будущих специалистов находят в том числе благодаря центрам технического творчества.

Лукашенко: мы не просто обладаем инновационными технологиями, но и создаём их сами. Подробности здесь.

Лукашенко поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодёжи-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы проанализировали, чем занимаются дети и увидели, что в основном гуманитарными направлениями, художественными. Очень мало технических. В стране есть реальный дефицит технических кадров, инженерной мысли. Мы понимали, что не хватает именно такого технического центра. Он является звеном, которое практически сейчас отсутствовало.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как это будет вписываться в то, что мы имеем и что мы планируем, исходя из нашего последнего разговора по созданию перспективных факультетов по перспективным дисциплинам?

Лукашенко поручил продумать стимулы для закрепления внутри страны талантливой молодёжи-6

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Товарищ Президент, сегодня у нас в стране действует 180 инженерно-технических центров для наших школьников. В каждом районе страны такие есть.
– В советские времена это что было?
– Фактически, это Дворцы детей и молодежи и Центры технического творчества. На уровне областей, города Минска созданы крупные Центры технического творчества. Верхушка пирамиды – Национальный детский технопарк. Ежегодно стабильно конкурс в Национальный детский технопарк – 4 человека на место. После вашего посещения при открытии Национального детского технопарка, вы ставили задачу развиваться и больше работать с предприятиями. Сегодня 80 % проектов в Национальном детском технопарке выполняются по заказам предприятий.

# Александр Лукашенко # Андрей Иванец # Владимир Кухарев

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