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Преподаватель английского из БГЭУ создала свой чат-бот для занятий! Как отреагировали студенты

07 ноября 2025 15:52
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Преподаватель английского из БГЭУ создала свой чат-бот для занятий! Как отреагировали студенты-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
Вот он, виртуальный репетитор. Я могу попросить его объяснить мне разницу между временами Present Simple и Past Continuous, составить диалог на любую тему или даже проверить мое эссе. Удобно? Безусловно. Но хватит ли этого, чтобы заговорить на языке Шекспира? Узнаем у специалистов. 

Преподаватель английского из БГЭУ создала свой чат-бот для занятий! Как отреагировали студенты-3

Надежда Михайлова, старший преподаватель английского языка Белорусского государственного экономического университета:
Я бы с осторожностью рекомендовала использовать чат-GPT, возможно, только на этапе подготовки и обязательно под контролем учителя. До занятия он может помочь учащемуся сформулировать какие-то вопросы по теме, составить черновик эссе или найти синонимы. На занятии же учитель разбивает эти материалы, исправляет ошибки, обсуждает, почему тот или иной вариант лучше.

Преподаватель английского из БГЭУ создала свой чат-бот для занятий! Как отреагировали студенты-5

Виктория Галяс, преподаватель английского языка:
Если мы говорим о плюсах, то ИИ – это система. Он хороший партнер, который может вас послушать и сделать все, как вы хотите.

Преподаватель английского из БГЭУ создала свой чат-бот для занятий! Как отреагировали студенты-7

Вердикт преподавателей: чат-GPT – это неплохой помощник и партнер, но только в тандеме с живым учителем. А можно ли объединить преимущества технологий и знания, которые дает только живой педагог? Оказывается, да.

Надежда Михайлова, чтобы заинтересовать детей, разработала специальный чат-бот. Он работает по четко расписанному сценарию, и каждая кнопка ведет к проверенному качественному контенту. Это обучение по дорожной карте, где каждый шаг продуман учителем.

Надежда Михайлова:
Возьмем артикли – одна из самых непрозрачных тем для учащегося. В моем боте есть раздел «Грамматика», где по теме я разместила интерактивный плакат с правилами и визуальными схемами. Также есть аудио-примеры с реальными диалогами и транскрипцией, и микротесты с автоматической проверкой и объяснением ошибок сразу после ответа. Но ключевое – это интеграция в контент. 

Преподаватель английского из БГЭУ создала свой чат-бот для занятий! Как отреагировали студенты-9

Например, в интерактивной книге про Минск можно прочесть тексты о белорусской столице, где артикли используются естественно. 

Преподаватель английского из БГЭУ создала свой чат-бот для занятий! Как отреагировали студенты-11

А Вот в квесте «Выберись из спортзала» вам нужно вписать пропущенные слова, в том числе и артикли.

Так что изучение английского – это не про скучную зубрежку, а про интересный и увлекательный процесс. Главное – подойти к нему с умом. Используя технологии как помощника, а живое общение и креативность учителя – как главный ключ к успеху.

Подробности в видео.

# Искусственный интеллект # Образование # Надежда Михайлова # БГЭУ

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