Преподаватель английского из БГЭУ создала свой чат-бот для занятий! Как отреагировали студенты

Валерия Яскевич, корреспондент: Вот он, виртуальный репетитор. Я могу попросить его объяснить мне разницу между временами Present Simple и Past Continuous, составить диалог на любую тему или даже проверить мое эссе. Удобно? Безусловно. Но хватит ли этого, чтобы заговорить на языке Шекспира? Узнаем у специалистов.

Надежда Михайлова, старший преподаватель английского языка Белорусского государственного экономического университета: Я бы с осторожностью рекомендовала использовать чат-GPT, возможно, только на этапе подготовки и обязательно под контролем учителя. До занятия он может помочь учащемуся сформулировать какие-то вопросы по теме, составить черновик эссе или найти синонимы. На занятии же учитель разбивает эти материалы, исправляет ошибки, обсуждает, почему тот или иной вариант лучше.

Виктория Галяс, преподаватель английского языка: Если мы говорим о плюсах, то ИИ – это система. Он хороший партнер, который может вас послушать и сделать все, как вы хотите.

Вердикт преподавателей: чат-GPT – это неплохой помощник и партнер, но только в тандеме с живым учителем. А можно ли объединить преимущества технологий и знания, которые дает только живой педагог? Оказывается, да.

Надежда Михайлова, чтобы заинтересовать детей, разработала специальный чат-бот. Он работает по четко расписанному сценарию, и каждая кнопка ведет к проверенному качественному контенту. Это обучение по дорожной карте, где каждый шаг продуман учителем.

Надежда Михайлова:

Возьмем артикли – одна из самых непрозрачных тем для учащегося. В моем боте есть раздел «Грамматика», где по теме я разместила интерактивный плакат с правилами и визуальными схемами. Также есть аудио-примеры с реальными диалогами и транскрипцией, и микротесты с автоматической проверкой и объяснением ошибок сразу после ответа. Но ключевое – это интеграция в контент.