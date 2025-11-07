Чем будет удивлять юбилейный «Славянский базар – 2026»? Светлана Авдеева рассказала о подготовке

Светлана Авдеева, заведующая отделом международного сотрудничества Центра культуры «Витебск»: Все ждут от устроителей, от организаторов юбилейного чего-то нового, какие-то фишки. Мы, безусловно, оправдаем все ожидания. Но при этом мы хотим сохранить наши традиции. То есть традиции, инновации – это наш принцип подготовки и проведения каждого международного форума. Уже вовсю работа кипит, идет формирование программы, концертные площадки формируются. Обрабатывается огромное количество заявок от артистических наших, творческих, звездных людей. Мы хотим обязательно увидеть новые страны. В этом году у нас все флагштоки были заняты – все 44 флагштока.

Светлана Авдеева:

В этом году мы предложили чуть-чуть формат изменить при проведении региональных отборов. Поэтому предложили, чтобы одновременно, выходя на сцену исполнитель, одно за другим спел сразу произведение, два. Хочется посмотреть, как человек устойчив, как он может реагировать на замечания членов жюри или которые могут вступить с ним в диалог. Которые могут попросить его спеть что-нибудь из своего репертуара, акапельно что-нибудь. Мы ищем не только вокалистов хороших. Прежде всего мы ищем артистов. И личностей ярких, харизматичных, талантливых, смелых, дерзких. И нашему победителю трехэтапного нашего национального отбора в итоге придется сражаться, конкурировать с достаточно очень сильными исполнителями, победителями национальных отборов в своих странах, которые будут проходить чуть позже, январь, февраль, март. И я всегда понимаю, как это очень ответственно. Выходить на сцену как Летнего амфитеатра, так и концертного зала «Витебск», когда за тебя болеет вся страна.