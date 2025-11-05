Новое предприятие по выпуску алюминиевого профиля запустили под Брестом

Под Брестом запустили новое предприятие по выпуску алюминиевого профиля. И это надежный экономический сплав: производство само по себе уникально для страны, да еще и создает 250 новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод с полным циклом стал дополнительным активом у инвестора – единственного производителя светодиодной продукции на постсоветском пространстве. Открытие стало подарком жителям региона, его приурочили к знаменательной дате – Дню Октябрьской революции. Символично, что при строительстве производственной площадки детально позаботились о главном – условиях труда, в центре которого человек.

Кадры, с которых начинается история нового предприятия. Завод по производству алюминиевого профиля полного цикла: от проектирования продукта и переплавки металла до покраски финального выпуска. При выходе на полную мощность смогут производить до 3000 тонн готового профиля в год. Продукция востребована в установке LED-освещения, в машиностроении, в агропромышленных конструкциях, в мебельных и интерьерных решениях. Новая площадка позволит еще глубже локализовать в Беларуси производство светодиодов. От качества профиля зависит срок их службы.

Иван Заруба, директор предприятия по выпуску алюминиевого профиля:

Самым уязвимым и ограничивающим срок службы в светотехническом и светодиодном изделии является блок управления, который не должен перегреваться. Поэтому каждая компания разрабатывает свой профиль, свою конструкцию профиля, который обеспечивает именно их блоком питания нужное охлаждение и, самое главное, дизайнерский вид. Этот завод – это завершающий цикл по локализации продукции собственного производства на рынке СНГ.

Завод запустили пока в одну смену, в которую трудятся 67 специалистов. Производство нуждается в эксклюзивных кадрах, которые даже не готовят на постсоветском пространстве. Работодатель самостоятельно обучает уникальным инженерным компетенциям. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

До 2030 года на предприятии будет создано 250 новых рабочих мест. И что важно, каждое – технологичное и автоматизированное.