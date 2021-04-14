Иногда приходится убеждать пациента. Почему электронные рецепты лучше обычных?
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.
Илона Волынец, ведущая:
Но, если электронной очередью в медучреждении уже никого не удивишь, мы уже все к этому привыкли, то к электронным рецептам еще не все приспособились.
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Вы знаете, это сродни… Помните, когда внедрялись карточки: электронные, банковские, зарплатные и не только. Некоторые люди говорили: «Ох, нет, я этому не доверяю, никогда. У меня будут деньги в кармане, в бумажнике». Прошло время (не такое уж и большое, не больше года), и мы увидели, что большое количество людей стали пользоваться пластиковыми карточками. Сейчас мы пришли к тому: «У меня пластиковая карточка есть, но где она? Я вспомню. Потому что все платежи я осуществляю через телефон».
Ничего страшного в этом нет. Наоборот, это очень просто и очень выгодно. Потому что когда доктор в стационаре, либо в поликлинике выписывает электронный рецепт, то он сразу же автоматически попадает в базу аптек, которые к этой системе подключены. И пациент приходит, показывает карточку: считали, выдали препараты и все. И уже отпадает вопрос: «Я не могу разобрать почерк врача». Да, мы этим грешим, потому что очень быстро и много пишем.
Илона Волынец:
Записки сумасшедшего не разобрать.
Дмитрий Шевцов:
Да, очень смешно.
Илона Волынец:
Но в аптеках же умудряются.
«Сокращает ненужную дистанцию между пациентом и врачом». Какие технологии используют белорусские медики?
Дмитрий Шевцов:
Это самые, наверно, лучшие, совершенные криптографы, которые вообще существуют. Они расшифровывают даже врачебный почерк. И самое главное, еще когда они только-только внедрялись, я всегда говорил: «Самое главное – это обратный ответ». Мы получаем информацию, очень важную для врачей. Когда получил пациент выписанный препарат, получил ли он его вообще. И когда он придет за следующим препаратом. То есть мы можем по этим вещам косвенно увидеть, есть ли преемственность лечения у врача. Говорил врач на приеме сам с собой или все-таки с пациентом. Смог ли его убедить.
Илона Волынец:
Вы сейчас рассуждаете, как главврач больницы.
Дмитрий Шевцов:
Конечно, вы знаете, я с точки зрения рациональности, потому что иногда приходится очень долго убеждать пациента. Он говорит: «Да, хорошо. Я, конечно же, буду принимать этот препарат». Идет домой и получает этот рецепт через две недели. «Вы знаете, доктор, я принимал. Мне стало все хорошо от этого препарата. А потом у меня опять начало скакать давление, к примеру». Мы людям говорим: «А вы понимаете, что в следующий раз нам надо будет уже поднять дозу, либо дать вам дополнительный препарат?» И мы приходим к тому, что те, которые не вовремя обращались в свое время к врачу, конечно, говорят, что у нас завтрак состоит из лекарств, которые мы должны выпивать.