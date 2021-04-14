Иногда приходится убеждать пациента. Почему электронные рецепты лучше обычных?

Илона Волынец, ведущая: Но, если электронной очередью в медучреждении уже никого не удивишь, мы уже все к этому привыкли, то к электронным рецептам еще не все приспособились.

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

Вы знаете, это сродни… Помните, когда внедрялись карточки: электронные, банковские, зарплатные и не только. Некоторые люди говорили: «Ох, нет, я этому не доверяю, никогда. У меня будут деньги в кармане, в бумажнике». Прошло время (не такое уж и большое, не больше года), и мы увидели, что большое количество людей стали пользоваться пластиковыми карточками. Сейчас мы пришли к тому: «У меня пластиковая карточка есть, но где она? Я вспомню. Потому что все платежи я осуществляю через телефон».

Ничего страшного в этом нет. Наоборот, это очень просто и очень выгодно. Потому что когда доктор в стационаре, либо в поликлинике выписывает электронный рецепт, то он сразу же автоматически попадает в базу аптек, которые к этой системе подключены. И пациент приходит, показывает карточку: считали, выдали препараты и все. И уже отпадает вопрос: «Я не могу разобрать почерк врача». Да, мы этим грешим, потому что очень быстро и много пишем.

Илона Волынец:

Записки сумасшедшего не разобрать.

Дмитрий Шевцов:

Да, очень смешно.

Илона Волынец:

Но в аптеках же умудряются.

«Сокращает ненужную дистанцию между пациентом и врачом». Какие технологии используют белорусские медики?