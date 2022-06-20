В четыре года познакомился с королём Речи Посполитой. Чем ещё знаменит Михал Клеофас Огинский?

Северные Афины. Земля полонезов. Как любитель стал композитором, известным на весь мир, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Разные грани маэстро Огинского и турне в эпоху от его родственников.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Байдарки, шашлыки, ретро-вечеринки, нет, все не то. А не отправиться ли нам в XIX век хотя бы на часок, и покружить, как Наталья Гончарова на балу. Кажется, есть идея. Ну что, карета подана, отправляемся в Северные Афины.

Километры за летним окном пролетают птицей. На навигаторе теплеет. По липовой аллее въезжаем в одно из самых пленительных мест Беларуси – Музей-усадьбу Михала Клеофаса Огинского. Под его полонезы кружили Вена, Варшава и Петербург. А нотки вдохновения маэстро находил на райских просторах – Залесье под Сморгонью.

– Сегодня вас встречает семья Михала Клеофаса. Я в роли старшей дочери – Амелия.

– Сын Михала Клеофаса Огинского – Иренеуш, дочь Эмма.

– А я исполняю обязанности секретаря. Меня зовут Леонард Ходька.

– И приглашаем вас в нашу усадьбу. Без него не было бы Чайковского и Шопена. Как любитель Огинский смог стать известным на весь мир композитором? Подробнее здесь.

Камера, мотор! Вальсируем с гидами на 200 лет назад. Звезда Огинского зажглась на небе в 1765-м в Гузуве, близ Варшавы. Но гений – славянское достояние. Род пошел от Рюриковичей еще с X века. Георгий Победоносец на гербе – яркий символ. Прадед, дед и отец родились на Витебщине. Династия всегда была на виду и занимала высокие посты.

Василий Грибанов, старший научный сотрудник Музея-усадьбы М. К. Огинского:

Анджей Огинский – отец Михала Клеофаса был сначала ошмянский староста, потом трокский воевода, потом – посол в Вене, Петербурге, Берлине. Последнее место служения Анджея Огинского – секретарь по ответственным миссиям у короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского.

Юрий Шелег, главный хранитель фондов Музея-усадьбы М. К. Огинского:

Огинского всегда называют двумя именами Михал Клеофас, но у него было восемь имен. Его звали Клеофас Михал Франтишек Феликс Антоний Игнаций Юзеф Тадеуш Огинский. Все эти имена были у его предков. Тогда считалось, что от этих имен ты будешь брать положительные качества в свою жизнь.

Сработало. Блестящий политик, писатель, музыкант, многодетный папа, полиглот. Он знал греческий, латынь, русский, польский, немецкий, голландский, английский, итальянский, французский. Многогранность князя, как у алмаза. С легкой руки отца уже в четыре с половиной года на приеме у графини Занусси мальчик знакомится с последним королем Речи Посполитой Станиславом Августом Понятовским и обещает служить государству. Слово сдержал. Но в кабинете меж документами всегда согревала любимая скрипка. Музыка была отдушиной.

Юрий Шелег:

Уже в 21 год он был отобран на сейм Речи Посполитой от Трокского воеводства. В 23 года награжден высшей наградой – Орденом Белого орла. В 25 лет король Станислав Август отправляет его послом в Голландию в Гаагу, где Огинский ищет поддержку, чтобы не произошел второй раздел Речи Посполитой. Поддержки не находит и возвращается на родину решать земельные вопросы. Его земли по первому разделу Речи Посполитой отошли к Российской Империи, и чтобы их не потерять, Огинский приносит присягу императрице. Екатерина II дарует ему пост великого подскарбия литовского – это министр финансов Литвы.