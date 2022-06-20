Микрозелень всё чаще появляется в арсенале шеф-поваров. Почему она такая популярная?
Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.
Микрозелень, или молодые всходы рукколы, базилика, капусты и других растений все чаще можно увидеть в качестве декора ресторанных гарниров. Между тем история этого продукта гораздо старше. А в свете популярности вертикальных ферм в мире технология выращивания микрозелени без почвы еще и перспективна.
Андрей Чайковский, директор Института овощеводства НАН Беларуси:
Микрозелень зародилась в Сан-Франциско в 1980-е годы в густонаселенных городских пунктах. Где есть определенные проблемы с логистикой, доставкой витаминной продукции. Ее отличительная особенность в том, что она обладает богатым биохимическим составом в плане биологически активных веществ и витаминов. В последнее время, видя эту тенденцию и интерес, к нам ежегодно обращаются 1-2 фермера, либо любителя, либо предпринимателя, которые выражают интерес заниматься выращиванием микрозелени.
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