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Микрозелень всё чаще появляется в арсенале шеф-поваров. Почему она такая популярная?

20 июня 2022 06:41
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Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Микрозелень всё чаще появляется в арсенале шеф-поваров. Почему она такая популярная?-1

Микрозелень, или молодые всходы рукколы, базилика, капусты и других растений все чаще можно увидеть в качестве декора ресторанных гарниров. Между тем история этого продукта гораздо старше. А в свете популярности вертикальных ферм в мире технология выращивания микрозелени без почвы еще и перспективна.

Микрозелень всё чаще появляется в арсенале шеф-поваров. Почему она такая популярная?-4

Андрей Чайковский, директор Института овощеводства НАН Беларуси:
Микрозелень зародилась в Сан-Франциско в 1980-е годы в густонаселенных городских пунктах. Где есть определенные проблемы с логистикой, доставкой витаминной продукции. Ее отличительная особенность в том, что она обладает богатым биохимическим составом в плане биологически активных веществ и витаминов. В последнее время, видя эту тенденцию и интерес, к нам ежегодно обращаются 1-2 фермера, либо любителя, либо предпринимателя, которые выражают интерес заниматься выращиванием микрозелени.

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# Здоровое питание # общество # Андрей Чайковский # Яна Шипко # Фотофакт

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