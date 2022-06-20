Как приготовить стейк, как в ресторане? Шеф-повар раскрыл секреты
Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.
Обойти стороной классические продукты на форуме было невозможно. Тем более прямо на стендах можно было научиться готовить как шеф-повар – на собственной кухне.
Яна Шипко, корреспондент:
Реально ли в домашних условиях хозяйке повторить такой рецепт?
– Конечно, реально. Главное, чтобы стейк полежал не в холодильнике, а на кухне, был комнатной температуры. И чтобы была сковорода с толстым дном.
– От мяса многое зависит?
– Да. Нужно покупать только спино-поясничную часть говяжью именно для стейка Рибай. Толстый край.