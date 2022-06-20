Как приготовить стейк, как в ресторане? Шеф-повар раскрыл секреты

Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Обойти стороной классические продукты на форуме было невозможно. Тем более прямо на стендах можно было научиться готовить как шеф-повар – на собственной кухне.

Яна Шипко, корреспондент:

Реально ли в домашних условиях хозяйке повторить такой рецепт?

– Конечно, реально. Главное, чтобы стейк полежал не в холодильнике, а на кухне, был комнатной температуры. И чтобы была сковорода с толстым дном.