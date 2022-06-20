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Как приготовить стейк, как в ресторане? Шеф-повар раскрыл секреты

20 июня 2022 06:47
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Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Как приготовить стейк, как в ресторане? Шеф-повар раскрыл секреты-1

Обойти стороной классические продукты на форуме было невозможно. Тем более прямо на стендах можно было научиться готовить как шеф-повар – на собственной кухне.

Как приготовить стейк, как в ресторане? Шеф-повар раскрыл секреты-4

Яна Шипко, корреспондент:
Реально ли в домашних условиях хозяйке повторить такой рецепт?
– Конечно, реально. Главное, чтобы стейк полежал не в холодильнике, а на кухне, был комнатной температуры. И чтобы была сковорода с толстым дном.

Как приготовить стейк, как в ресторане? Шеф-повар раскрыл секреты-7

– От мяса многое зависит?
– Да. Нужно покупать только спино-поясничную часть говяжью именно для стейка Рибай. Толстый край.

Как приготовить стейк, как в ресторане? Шеф-повар раскрыл секреты-10

Яна Шипко:
Тут витают такие ароматы, что у других стендов просто нет шансов. Попробуем стейк из белорусской говядины. Мясо очень-очень сочное, вкусное.

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# Рецепты # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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