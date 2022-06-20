Без него не было бы Чайковского и Шопена. Как любитель Огинский смог стать известным на весь мир композитором?

Северные Афины. Земля полонезов. Как любитель стал композитором, известным на весь мир, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Разные грани маэстро Огинского и турне в эпоху от его родственников.

Юрий Шелег, главный хранитель фондов Музея-усадьбы М. К. Огинского:

Сам себя он композитором не считал. Считал, что это его увлечение, и оставил после себя около 70-ти музыкальных произведений. Самое известное его произведение называется полонез ля минор. Его второе название – «Прощание с Родиной». Его дали современники из-за очень грустной специфической музыки. Известно, что произведение было написано в Венеции. Есть у нас здесь фортепиано середины XIX века, две скрипки конца XIX века, арфа примерно 1810 года выпуска. Арфу делали для короля Англии.

Василий Грибанов, старший научный сотрудник Музея-усадьбы М. К. Огинского:

У князя было несколько музыкальных салонов. Сам князь играл первую партию. Второй вел Педро Искудера, которому Огинский платил пенсию, который здесь жил и участвовал в ансамблях. Третью партию мог исполнять учитель Огинского – Иосиф Козловский, который приезжал сюда из Петербурга. Известный композитор, автор гимна Российской империи, директор императорских театров Петербурга и учитель музыки сестер российского императора Александра I. Учителем Огинского Козловский стал в 16 лет, Михалу тогда было еще восемь. Через год он перебирал по клавишам инструмента быстрее, чем его учитель.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Многие произведения рождались однажды и впервые, и он даже их не записывал. Кстати, для всех туристов есть приятный бонус, можно вживую послушать легендарный полонез. Ну, а под живую музыку многие дамы и кавалеры пускались в пляс. Многие удивятся, почему этот бальный зал такой маленький. На самом деле был свой секрет: двери открывались и вальсировали во внутреннем дворике.

Виртуоз сочинял импульсивно. Должно было произойти какое-то событие: от радости до боли. Спектр чувств выливался в разные оттенки нот. Сила момента, как у импрессионистов на полотнах. Гений скромно называл себя дилетантом и писал, что у него лишь хороший слух и чувство гармонии. Но плоды громче слов.

До Огинского полонез танцуют, после – слушают. Свой первый шедевр он напишет в 26. Его музыка открывала двери в императорские дворцы. И не было бы Чайковского и Шопена без Огинского. Любитель стал всемирно известным профи. Формула успеха кроется в тени ив. Памятный камень любимому учителю Жану Ролею благодарный ученик установил, когда ему было 57. 200 лет тому назад. Стеклянные двери, ясеневый паркет и изразцовые печи. Какой была усадьба Огинского почти 200 лет назад? Подробнее здесь.

Василий Грибанов:

«В 14 лет я вставал в четыре часа утра летом, чтобы оббежать земли своих родителей. Я оббегал с геометрическими приборами, затем осенью и зимой обрабатывал эти измерения и сделал прекрасную карту, очень точную. Но мой учитель считал главным отнюдь не образование, а воспитание. Он хотел, чтобы я вырос личностью, человеком с большой буквы. Однажды, когда мне было около десяти лет, – вспоминает Михал, – я за что-то разозлился на слугу отца и в гневе ударил слугу по щеке рукою, а также оскорбил словесно. На этот инцидент Жан Ролей отреагировал сразу. Он позвал всех слуг в одно из помещений дома, где мы жили, а мне приказал целовать ноги слуге и просить прощения». Этот урок князь запомнил на всю жизнь и в будущем старался уважительно относиться ко всем людям.