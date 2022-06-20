«Это компании различного направления». Какие бренды представили россияне на «Белагро»?

Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Анна Мусиенко, специалист Центра поддержки экспорта Новосибирской области:

Сейчас мы привезли пять компаний-производителей из Новосибирской области для участия в выставке «Белагро». Это компании различного направления. У нас и удобрения, и инновационные технологии, оборудование для почвообрабатывания, растениеводства. В том числе сырье для производства кормов, а также ветеринарные препараты и для растениеводства. Что примечательно, уже как минимум три компании работают с Республикой Беларусь, уже есть партнерские отношения. Отношения достаточно успешные, их цель – укрепление и тиражирование их успеха с другими контрагентами. Территория Беларуси аграрная. Это аграрная страна, очень высокая сельскохозяйственная составляющая, пищевая обработка. Мы видим это сегодня по выставке, потому что уровень участников со стороны Беларуси очень высокий. Это уже как минимум дает понимание, что продукты питания и агропромышленного комплекса в целом очень востребованные.

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