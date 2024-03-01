В честь Бориса Царикова названа улица в Гомеле – чем отличился легендарный пионер-герой?
Война не место для детей. Однако им приходилось видеть ее изнутри и принимать в ней участие. Герой Советского Союза Борис Цариков – храбрый мальчик, который воевал наравне со взрослыми и мечтал стать офицером. В 15 лет он отправился на фронт Великой Отечественной, пускал под откос фашистские эшелоны и бесстрашно форсировал Днепр. Образец для подражания, имя которого стало легендой.
Как сложилась судьба пионера-героя, расскажет Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Улица Бориса Царикова находится в Железнодорожном районе Гомеля. Ее протяженность – 1 800 метров, от проспекта Космонавтов до улицы 8-й Иногородней. Названа в честь Героя Советского Союза Бориса Царикова, который погиб в Великой Отечественной войне, освобождая Гомельскую область.
Борис Цариков родился в 1926 году в Гомеле, здесь же получил среднее образование. После начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, семью Цариковых эвакуировали в Саратовскую область. Там юноша встретил командира группы спецназначения, полковника Василия Бойко – он формировал новый партизанский отряд. Цариков задался целью: во что бы то ни стало попасть на фронт. Пятнадцатилетний подросток прибавил себе год и уговорил Бойко взять его с собой. Из дома уходил без разрешения матери, оставив записку с просьбой простить.
Борис быстро освоил нужные навыки: за два месяца стал хорошим разведчиком и минером. С весны 1942 года совершал диверсии на железной дороге: подрывал пути и вражеские эшелоны в направлении Витебск – Полоцк и Минск – Орша. На особо охраняемой фашистами магистрали Минск – Москва Цариков пустил под откос 50 немецких вагонов, груженных танками и боеприпасами. Подвиги Бориса были замечены: в октябре 1942 года вышел приказ о его награждении орденом Красного Знамени.
В феврале 1943 года бойца направили в 106-ю стрелковую дивизию, которая вошла в состав 65-й армии Центрального фронта. Вместе с товарищами Борису Царикову предстояло форсировать Днепр. Обстановка была крайне напряженной и опасной, но сил юноше придавало давнее желание: вернуться на малую родину и изгнать оккупантов. 15 октября 1943 года он одним из первых ступил на белорусскую землю в районе Лоева и водрузил на правом берегу реки красное знамя. Описанный в наградном листе подвиг и имя юного гомельчанина стали легендой.
«В боях за переправу реки Днепр товарищ Цариков проявил мужество и геройство. 15 октября 1943 года вместе с группой минеров самым первым форсировал Днепр и под ураганным огнем противника первым врывался в траншеи с автоматом и ручными гранатами, уничтожал гитлеровцев и тем самым обеспечил переправу 1-го стрелкового батальона. Под огнем противника переправился через Днепр 5 раз с боевыми донесениями в штаб, одновременно подобрал более 50 красноармейцев разных частей, организовал их в группу и свел в боевые порядки батальона. В последующих боях за расширение плацдарма на правом берегу Днепра действовал героически всегда в первых рядах, воодушевляя личным примером других бойцов на боевые подвиги».
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