В честь Бориса Царикова названа улица в Гомеле – чем отличился легендарный пионер-герой?

Война не место для детей. Однако им приходилось видеть ее изнутри и принимать в ней участие. Герой Советского Союза Борис Цариков – храбрый мальчик, который воевал наравне со взрослыми и мечтал стать офицером. В 15 лет он отправился на фронт Великой Отечественной, пускал под откос фашистские эшелоны и бесстрашно форсировал Днепр. Образец для подражания, имя которого стало легендой. Как сложилась судьба пионера-героя, расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Улица Бориса Царикова находится в Железнодорожном районе Гомеля. Ее протяженность – 1 800 метров, от проспекта Космонавтов до улицы 8-й Иногородней. Названа в честь Героя Советского Союза Бориса Царикова, который погиб в Великой Отечественной войне, освобождая Гомельскую область.

Борис Цариков родился в 1926 году в Гомеле, здесь же получил среднее образование. После начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, семью Цариковых эвакуировали в Саратовскую область. Там юноша встретил командира группы спецназначения, полковника Василия Бойко – он формировал новый партизанский отряд. Цариков задался целью: во что бы то ни стало попасть на фронт. Пятнадцатилетний подросток прибавил себе год и уговорил Бойко взять его с собой. Из дома уходил без разрешения матери, оставив записку с просьбой простить.

Борис быстро освоил нужные навыки: за два месяца стал хорошим разведчиком и минером. С весны 1942 года совершал диверсии на железной дороге: подрывал пути и вражеские эшелоны в направлении Витебск – Полоцк и Минск – Орша. На особо охраняемой фашистами магистрали Минск – Москва Цариков пустил под откос 50 немецких вагонов, груженных танками и боеприпасами. Подвиги Бориса были замечены: в октябре 1942 года вышел приказ о его награждении орденом Красного Знамени.