«Думайте о Родине, и мужество не покинет вас» – последние слова Дмитрия Карбышева. Вот в честь кого назвали улицу в Гродно

В 2024 году Беларусь празднует 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: тысячи разрушенных городов, миллионы человеческих жертв и неисчислимое количество искалеченных судеб. За цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих их которых война сделала героями. Один из примеров мужества и стойкости – генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Подробнее о его судьбе рассказала Алена Жиборт.

Алена Жиборт, корреспондент:

Улица Дмитрия Карбышева в Гродно расположена в историческом центре современного города. Имя Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта инженерных войск ей присвоили в 1965 году. С августа 1941-го по февраль 1945-го, ужесточая условия, Дмитрия Карбышева переводили из одного концлагеря в другой, всего за это время их было 13. Но сломить генерал-лейтенанта так и не удалось.

Его последним концлагерем был Маутхаузен. В ночь с 17 на 18 февраля 1945-го, за несколько месяцев до конца войны раздетых пленных на улице при температуре -12 поливали холодной водой. И даже в этих условиях до последних минут жизни Карбышев поддерживал тех, кто рядом. «Бодрее, товарищи, думайте о Родине, и мужество не покинет вас». Это были его последние слова.