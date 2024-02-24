Три брата отдали жизнь в Великую Отечественную! Истории фронтовиков-героев Лизюковых

В 2024 году Беларусь празднует 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За эту Победу наш народ заплатил высокую цену: сотни разрушенных городов, миллионы человеческих жертв и бессчетное количество искалеченных судеб, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями. Часто посмертно. Об истории трех мужественных гомельчан – братьев Лизюковых – в специальном проекте СТВ «Чтобы помнили».

Анна Корольчук, корреспондент:

Улица братьев Лизюковых находится в Советском районе Гомеля, в юго-западной части города параллельно проспекту Октября и улице Пенязькова. Ее протяженность – чуть больше километра. Названа в честь трех братьев: Евгения, Александра и Петра Лизюковых, которые героически погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

Они родились в Гомеле в семье сельского учителя, рано потеряли мать. В 18 лет старший Евгений добровольцем пошел в Красную армию. Участвовал в Гражданской войне в России и конфликте на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году. Когда началась Великая Отечественная, Евгений ушел на фронт, но в ноябре 41-го получил тяжелое ранение. Без шансов на продолжение военной службы перешел в партизанское движение. Командовал отрядом в Минской области. За лихость и бесстрашие Лизюкова прозвали местным Чапаевым. В июле 1944-го года его партизанский отряд уже двигался в освобожденную белорусскую столицу для участия в параде, когда связные сообщили: вырвавшиеся из окружения фрицы напали на товарищей в Пуховичском районе. Не дожидаясь приказа, Евгений развернул бойцов и пошел на выручку. Врагов разгромили молниеносно. С нашей стороны в бою погиб только один человек – сам партизанский командир.