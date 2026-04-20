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В чем особенность вступительной кампании в 2026-м, рассказали в Мингорисполкоме

20 апреля 2026 14:24
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Вступительная кампания строится на принципах максимальной объективности и понятных условий для каждого абитуриента. Какую профессию выбрать, на каких условиях поступать и как не провалиться в воронке испытаний? В этих вопросах разобрались с гостями в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
В Беларуси стартовала регистрация на ЦТ. В чем особенность вступительной кампании нынешнего года и, в частности, подачи заявлений? 

В чем особенность вступительной кампании в 2026-м, рассказали в Мингорисполкоме-2

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Главная особенность – это отсутствие каких-либо разительных отличий от предыдущих лет. И это здорово, потому что система, которая уже установлена на сегодня, рабочая, жизнеспособная и достаточно эффективная. Некоторым образом изменились подходы к регистрации на централизованное тестирование. Если регистрация на централизованный экзамен уже завершена, то регистрация на централизованное тестирование завершается в ближайшие дни – до 22 апреля. 

Абитуриент потенциальный должен зарегистрироваться на централизованное тестирование. Это можно сделать в этом году как в онлайн-формате на сайте Республиканского института контроля знаний, так и в очном формате на пункте проведения централизованного тестирования. 

В чем особенность вступительной кампании в 2026-м, рассказали в Мингорисполкоме-4

Юлия Алексеюк:
Какие предметы пользуются наибольшей популярностью на централизованном тестировании? 

Ольга Смирнова:
Традиционно самыми востребованными предметами из языков являются русский язык, из других учебных предметов наиболее востребованы математика, биология и историко-обществоведческие дисциплины. 

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# Образование в Беларуси # Вступительная кампания # Ольга Смирнова # Юлия Алексеюк

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