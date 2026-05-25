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На Филиппинах после обрушения здания погибли 3 человека

25 мая 2026 09:09
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В филиппинском городе Анхелес продолжается спасательная операция. Там рухнуло строящееся многоэтажное здание. Официально подтверждена гибель трех человек. Еще 26 удалось извлечь из-под обломков живыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах после обрушения здания погибли 3 человека-2

Под тоннами бетона остаются заблокированными минимум 18 человек. Они числятся пропавшими без вести. Экстренные службы задействовали тяжелую технику и специальные акустические приборы, которые способны уловить даже слабое сердцебиение под завалами. Власти начали масштабное расследование.

По документам здание должно было стать девятиэтажным отелем. Однако строители решили возвести еще один уровень – на десятом этаже заливали плавательный бассейн. Огромный вес конструкции, предположительно, привел к моментальному обрушению высотки. 

# Новости Филиппин

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