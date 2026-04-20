В Беларуси заработал новый РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации! Пообщались с директором

Ольга Бурлакова, ведущая: Целых три реабилитационных центра, огромных, оснащенных по самому последнему слову техники, слились воедино для того, чтобы еще больше помогать нашим гражданам. Расскажите о плюсах и почему так произошло, почему такое решение?

Ирина Киреева, директор РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, главный внештатный медицинский эксперт-реабилитолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, кандидат медицинских наук:

Целью реорганизации было объединить практический потенциал, научный потенциал, кадровый потенциал, материальные ресурсы, информационные ресурсы всех трех организаций, чтобы они работали на единое дело, на медицинскую реабилитацию, на медицинскую экспертизу наших пациентов.

Слились три организации. Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации, Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации, которую традиционно называли Аксаковщина, и Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения. Вот эти три организации объединились в одну и называются теперь Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации.

Самая главная задача была, чтобы слилась наука и практика. Поэтому теперь у нас в центре наука, практика и все этапы медицинской реабилитации. И ранняя стационарная медицинская реабилитация, поздняя стационарная медицинская реабилитация и амбулаторная медицинская реабилитация. Все воедино в одном большом центре.