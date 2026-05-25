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Два крупных танкера успешно прошли через Ормузский пролив по новому маршруту

25 мая 2026 09:01
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Два крупных танкера успешно прошли через Ормузский пролив по новому маршруту, предложенному иранскими военными. Суда вышли из залива после почти трехмесячного простоя на мели. Проход состоялся строго по карте зоны контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два крупных танкера успешно прошли через Ормузский пролив по новому маршруту-2

Японский танкер с катарским СПГ ожидает разгрузку в Пакистане 26 мая, а китайское судно с иракской нефтью прибудет в порт Нинбо 12 июня. Ормузский пролив оставался фактически заблокированным из-за обострения конфликта вокруг Ирана. Это ключевой коридор для мировых поставок нефти и сжиженного газа. Срыв графиков уже спровоцировал скачок цен на топливо и промтовары по всему миру. Данный проход – один из первых сигналов возможного возобновления транзита.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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