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В Мадриде прошла масштабная акция протеста из-за роста цен на жилье

25 мая 2026 09:17
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В Мадриде сотни тысяч испанцев вышли на масштабный марш, требуя от правительства защитить одно из основных прав человека – на доступное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты разных профессий и возрастов прошли по центру столицы, призывая власти принять срочные меры против беспрецедентного кризиса и произвола арендодателей, из-за которых опустошаются целые кварталы. Протестующие настаивают на снижении стоимости съема, а также на повышении минимальной заработной платы и пенсий до 1 500 евро. 

В Мадриде прошла масштабная акция протеста из-за роста цен на жилье-2

В городе арендная плата за последние несколько лет выросла более чем на 50%, из-за чего люди вынуждены отдавать за нее до 70% своего месячного заработка. В особенно тяжелом положении оказалась молодежь, для которой найти доступные квадратные метры стало просто невозможно.

Это шествие, организованное профсоюзами и общественными движениями, дало старт волне акций, которая в течение июня пройдет более чем в 20 городах страны. 

# Новости Испании # Кризис в Испании

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