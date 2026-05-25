В Мадриде прошла масштабная акция протеста из-за роста цен на жилье

В Мадриде сотни тысяч испанцев вышли на масштабный марш, требуя от правительства защитить одно из основных прав человека – на доступное жилье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты разных профессий и возрастов прошли по центру столицы, призывая власти принять срочные меры против беспрецедентного кризиса и произвола арендодателей, из-за которых опустошаются целые кварталы. Протестующие настаивают на снижении стоимости съема, а также на повышении минимальной заработной платы и пенсий до 1 500 евро.