Парламентарии Беларуси и Алжира подписали меморандум о сотрудничестве

Беларусь углубляет весь спектр взаимодействия с Алжиром, в котором видит надежного партнера. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания в ходе встречи с парламентской делегацией Североафриканской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь подтверждает заинтересованность в развитии всестороннего партнерства с Африканским союзом, в том числе в политической, гуманитарной и торгово-экономической сферах. Партнеры из Алжира выражают готовность к запуску совместных производств. В числе наиболее перспективных проектов – выпуск грузовой техники совместно с МАЗом и глубокая кооперация с Минским тракторным заводом.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов межпарламентского диалога и двустороннего взаимодействия. Итогом переговоров стало подписание меморандума о партнерстве между Беларусью и Алжиром.

В настоящее время Беларусь поставляет на алжирский рынок грузовики, тракторы, спецтехнику и продовольствие. В первом квартале 2026 года объем взаимной торговли продемонстрировал десятикратный рост. К концу 2027 года стороны планируют увеличить товарооборот до полумиллиарда долларов.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня говорили о дальнейших направлениях межпарламентских отношений, обмене опытом законодательной деятельности, об участии депутатского корпуса в реализации дорожной карты сотрудничества между нашими странами на ближайших два года, которая была подписана в ходе визита Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко с Президентом Алжира в декабре 2025 года.

Беларусь и Алжир твердо и непреклонно отстаивают свои права на международной арене, уверенно смотрят в будущее, рассчитывая на собственные силы, а также на поддержку стран-единомышленников. Развивается сотрудничество в рамках ООН. В парламентах обеих стран действуют группы дружбы, которые обмениваются визитами и проводят заседания по видеосвязи.