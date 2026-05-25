Лукашенко провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Стороны связывают не только прочные экономические контакты, но и общая история. Делегация Татарстана находится в Беларуси уже несколько дней. Перед встречей во Дворце Независимости Рустам Минниханов посетил Брестскую область, где провел ряд переговоров, а также побывал в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». По признанию главы Татарстана,особое впечатление на него произвели масштаб мемориала и то внимание, которое в Беларуси уделяют сохранению исторической памяти. Именно с этой темы памяти о подвиге поколения победителей и необходимости бережно хранить историческую правду, Александр Лукашенко и Рустам Минниханов начали сегодняшний разговор во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодцы, что побывали в Брестской крепости. Мне очень важно, чтобы вы, как человек такой фундаментальный в России, посмотрели и убедились в том, что мы серьезно относимся к этой войне. И вот эти объекты, у нас их же тысячи тысяч, памятников этих и прочих. Мы их все содержим. И притом основную массу этих памятников – за ними ухаживают школьники. Вот у меня, где я живу в деревне сейчас, приезжаю всегда, памятник, танк на пьедестале. Смотрю, свежие цветы, венки к каждому празднику. Кто? Дети. Школьники приходят, ухаживают за этими памятниками. И так везде, в каждой деревеньке.

Рустам Минниханов, раис Республики Татарстан:

Здесь неухоженные точки мы не видели. Здесь такого нет. И в городе Бресте проходили с утра вчера, и поля вот проехали.

Александр Лукашенко:

Я же вам говорил, что Беларусь очень похожа на Татарстан. Я часто говорю, когда приземляюсь или мимо лечу, я посмотрю на Татарстан. Это что, я уже к Минску подлетаю? Очень аккуратно, чисто у вас также, вы дисциплину держите. Ну я знаю с тех еще наших с вами молодых времен, насколько вы уважали порядок и дисциплину. Это приносит успех.

Рустам Минниханов:

Вы большие молодцы, конечно.