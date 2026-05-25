Лукашенко провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Александр Лукашенко 25 мая провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Этот российский регион уже много лет остается одним из ключевых партнеров Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 25 мая провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Этот российский регион уже много лет остается одним из ключевых партнеров Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны связывают не только прочные экономические контакты, но и общая история. Делегация Татарстана находится в Беларуси уже несколько дней. Перед встречей во Дворце Независимости Рустам Минниханов посетил Брестскую область, где провел ряд переговоров, а также побывал в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». По признанию главы Татарстана,особое впечатление на него произвели масштаб мемориала и то внимание, которое в Беларуси уделяют сохранению исторической памяти. Именно с этой темы памяти о подвиге поколения победителей и необходимости бережно хранить историческую правду, Александр Лукашенко и Рустам Минниханов начали сегодняшний разговор во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодцы, что побывали в Брестской крепости. Мне очень важно, чтобы вы, как человек такой фундаментальный в России, посмотрели и убедились в том, что мы серьезно относимся к этой войне. И вот эти объекты, у нас их же тысячи тысяч, памятников этих и прочих. Мы их все содержим. И притом основную массу этих памятников – за ними ухаживают школьники. Вот у меня, где я живу в деревне сейчас, приезжаю всегда, памятник, танк на пьедестале. Смотрю, свежие цветы, венки к каждому празднику. Кто? Дети. Школьники приходят, ухаживают за этими памятниками. И так везде, в каждой деревеньке.
Рустам Минниханов, раис Республики Татарстан:
Здесь неухоженные точки мы не видели. Здесь такого нет. И в городе Бресте проходили с утра вчера, и поля вот проехали.
Александр Лукашенко:
Я же вам говорил, что Беларусь очень похожа на Татарстан. Я часто говорю, когда приземляюсь или мимо лечу, я посмотрю на Татарстан. Это что, я уже к Минску подлетаю? Очень аккуратно, чисто у вас также, вы дисциплину держите. Ну я знаю с тех еще наших с вами молодых времен, насколько вы уважали порядок и дисциплину. Это приносит успех.
Рустам Минниханов:
Вы большие молодцы, конечно.
Что касается экономического сотрудничества, эту тему стороны 25 мая подробно в публичной плоскости не обсуждали. Но известно, что по итогам 2025 года взаимный товарооборот составил чуть более 820 миллионов долларов. Это несколько ниже прежних показателей: для сравнения, в 2021 году объем торговли между Беларусью и Татарстаном превышал миллиард долларов. А значит, резерв для роста остается весьма серьезным. Тем более что Татарстан сегодня входит в число наиболее экономически развитых регионов России. Республика стабильно занимает лидирующие позиции по инвестиционной привлекательности, обладает мощной промышленной базой, а нефтяная отрасль традиционно остается одним из драйверов ее экономики. Поэтому возможности для развития сотрудничества оцениваются как весьма значительные.