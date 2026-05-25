Возведение логистического хаба для ведущего маркетплейса Беларуси выходит на финальную стадию

Грандиозная стройка в «Великом камне». Возведение логистического хаба для ведущего маркетплейса страны выходит на завершающую стадию. Этот мегаобъект станет самым масштабным складским комплексом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифры впечатляют: площадь центра превысит 140 тысяч квадратных метров. Чтобы представить этот размах, достаточно вообразить 20 футбольных полей, соединенных вместе. Под одной крышей гигант совместит функции хранения и высокоскоростной сортировки грузов. Такой формат позволит доставлять заказы в разы быстрее. Параллельно онлайн-платформа запускает масштабную программу поддержки белорусского бизнеса. Проект нацелен на продвижение локальных брендов и поможет отечественным предпринимателям быстро масштабировать свое дело на рынке.

Татьяна Ким, генеральный директор маркетплейса:

Мы очень рады, что сегодня мы запустили платформу роста для белорусских продавцов и производителей в первую очередь. И здесь у нас есть новый вызов, поскольку на программе участвуют 10 государственных предприятий. И с одной стороны, они все обладают большим производственным потенциалом, но с другой стороны, здесь есть свои нюансы, с которыми мы будем работать. И возможно, предоставим для них какие-то специальные индивидуальные условия по продвижению их брендов и товаров.