Какие специальности можно освоить в Минском духовном училище – узнали у директора

Олег Лепешенков, СТВ: 25 мая 2026 года, в ближайший понедельник, в шесть часов вечера свои двери для абитуриентов распахнет Минское духовное училище. Кого вы рассчитываете увидеть? Кто ваши абитуриенты?

Протоиерей Иоанн Задорожин, директор Минского духовного училища:

Церковь Христова абсолютно открыта для всех. Есть такое, может быть, не совсем верное убеждение у людей, что в церкви служат только священники. Но на самом деле в церкви служат все верующие люди. Каждый своим даром, который может послужить Господу. Все эти направления, которые есть в духовном училище – это музыкальное пение, иконопись, звонарное дело, флористика, экскурсоводы, чтобы каждый по своему дару мог послужить на приходе в помощь священнику, для того, чтобы приходская деятельность была многообразной. Это очень важно.

Олег Лепешенков:

Как много людей сейчас занимается в духовном училище?

Протоиерей Иоанн Задорожин:

На сегодня 225 человек – это катехизаторы, преподаватели воскресных школ, регенты, певцы и чтецы. Очень много направлений, которые у людей вызывают большой интерес. Занятия у нас проходят в удобной форме, в вечернее время в основном. Они проходят с шести до девяти вечера. Если нет возможности у людей строго следовать учебному графику, мы составляем индивидуальный план обучения. Делаем все то для того, чтобы учиться в нашем училище было комфортно работающим людям, занятым. Поэтому мы всех рады видеть и готовы идти навстречу.

Олег Лепешенков:

То есть эта встреча в шесть часов вечера именно поэтому?