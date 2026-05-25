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Скандал в Польше. В Лодзи сотрудница полиции задержана за связь с бандой автоугонщиков

25 мая 2026 09:30
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В Польше разгорается громкий скандал: в Лодзи полиция покрывала злоумышленников. Расследованием дела занимается отдел по борьбе с коррупцией и мафиозными структурами Национальной прокуратуры в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках следствия задержана сотрудница правоохранительных органов. Как выяснилось, она была связана с бандой, которая в течение двух лет занималась угонами автомобилей в Лодзи и Варшаве, а также торговлей наркотиками. Женщина поддерживала контакты с одним из участников группировки, передавала ему служебные сведения и помогала скрываться от правосудия. Чтобы не наносить удар по репутации польской полиции, ведомство утверждает, что напрямую в состав ОПГ подозреваемая не входила, а лишь оказывала содействие. 

Скандал в Польше. В Лодзи сотрудница полиции задержана за связь с бандой автоугонщиков-2

Эта история всплыла наружу после того, как несколько дней назад правоохранители ликвидировали синдикат автоугонщиков и арестовали 9 человек.

# Новости Польши

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