Скандал в Польше. В Лодзи сотрудница полиции задержана за связь с бандой автоугонщиков

В Польше разгорается громкий скандал: в Лодзи полиция покрывала злоумышленников. Расследованием дела занимается отдел по борьбе с коррупцией и мафиозными структурами Национальной прокуратуры в Варшаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках следствия задержана сотрудница правоохранительных органов. Как выяснилось, она была связана с бандой, которая в течение двух лет занималась угонами автомобилей в Лодзи и Варшаве, а также торговлей наркотиками. Женщина поддерживала контакты с одним из участников группировки, передавала ему служебные сведения и помогала скрываться от правосудия. Чтобы не наносить удар по репутации польской полиции, ведомство утверждает, что напрямую в состав ОПГ подозреваемая не входила, а лишь оказывала содействие.