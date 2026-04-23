Какие специальности откроют в минских колледжах и сколько абитуриентов планируют принять? Узнали цифры

Вступительная кампания строится на принципах максимальной объективности и понятных условий для каждого абитуриента. Какую профессию выбрать, на каких условиях поступать и как не провалиться в воронке испытаний? В этих вопросах разобрались с гостями в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Какой планируется набор в колледжи в этом году в Минске?