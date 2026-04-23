Какие специальности откроют в минских колледжах и сколько абитуриентов планируют принять? Узнали цифры
Вступительная кампания строится на принципах максимальной объективности и понятных условий для каждого абитуриента. Какую профессию выбрать, на каких условиях поступать и как не провалиться в воронке испытаний? В этих вопросах разобрались с гостями в ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Какой планируется набор в колледжи в этом году в Минске?
Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Планируя контрольные цифры приема, мы всегда ориентируемся на запросы заказчиков кадров и на предварительные планы наших выпускников 9-11 классов. В этом году совместно с колледжами мы увеличили контрольную цифру приема на уровне среднего специального и профессионально-технического образования практически на 1 500 и планируем принять в 2026 году более 5,5 тысячи учащихся по программам среднего специального образования и более 5 700 учащихся по программам профессионально-технического образования.
Юлия Алексеюк:
Новые специальности будут открыты?
Ольга Смирнова:
Конечно. Это тоже тенденция. В наших колледжах появится подготовка по 11 новым квалификациям и по 6 новым специальностям. В частности, будут открыты такие, как специалист по работе с субъектами права, управление продажами, оператор коптильной установки. Абсолютно разные, достаточно интересные специальности и квалификации.
В чем особенность вступительной кампании в 2026-м, рассказали в Мингорисполкоме – подробности.