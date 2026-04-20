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Выбор вуза не будет случайным! 40% старшеклассников Минска выбрали профильное обучение

20 апреля 2026 14:00
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Настасья Пинчук, корреспондент:
В Минске 10-классники и 11-классники серьезно углубляются в будущую профессию. Выбор направлений у ребят разнообразен – от инженерного и педагогического до военно-патриотического.

Выбор вуза не будет случайным! 40% старшеклассников Минска выбрали профильное обучение-2

Сегодня более 40 % столичных 10-классников и 11-классников охвачены профильным обучением. Это значит, что выбор вуза для них станет не случайным решением, а логичным продолжением школьного пути.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Наши ребята, которые обучаются в профильных классах профессиональной направленности, имеют возможность дополнительного «зеленого коридора» для поступления в будущую профессию. Ведь при достаточно успешном обучении эти дети имеют возможность поступить в учреждения образования, пройдя собеседование. 

То есть ребята сдают централизованные экзамены, точно так же, как и все ребята, а дальше пробуют себя на собеседовании. Если собеседование не прошли, тогда используют сертификаты централизованных экзаменов и поступают на общих основаниях.

Подробности в видео.

# Образование # Образование в Беларуси # Ольга Смирнова

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