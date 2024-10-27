В центре внимания столица металлургов – Жлобин! Чем запомнился «Марафон единства?»

Особое значение именно в предэлекторальный, а теперь уже и непосредственно во время избирательной кампании – приобретает то, что нас объединяет – искусство, ценности – все это «Марафон единства», который уверено шагает по стране. На этой неделе в Жлобине – городе суровых металлургов, которые куют наше общее будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Большой марафон вновь отправился в путешествие по Беларуси. На этой неделе в маршруте – столица металлургов – Жлобин, поэтому знакомство с городом гости начинают там, где закаляют сталь. На днях Белорусский металлургический завод отметил 40-летний юбилей – за это время здесь выплавили более 67 миллионов тонн стали – практически по 7,5 на каждого белоруса. Чтобы обойти все цеха и дня не хватит. Для блогеров и артистов эта экскурсия стала настоящим открытием.

Оба предприятия связывает давняя история сотрудничества: одни производят металлокорд, вторые создают само колесо. Сейчас партнеры вместе работают над новой продукцией, только совместными усилиями можно обеспечить технологический суверенитет.

Гордость за производственные победы сегодня объединяет разные поколения, как и память о подвиге нашего народа во времена ВОВ. Следом за «Марафоном единства» по городам перемещается экспозиция столичного музея. Оружие и личные вещи солдат и партизан, фотографии героев и архивные документы собраны вместе, чтобы мы помнили.

В Жлобинском районе есть свое особое памятное место, известное далеко за пределами страны: мемориал в Красном береге. В этом месте действовал пересыльный концлагерь, через который прошли почти 2 тысячи узников в возрасте от 8 до 14 лет. Часть из них стали донорами для гитлеровской армии, остальных отправляли на каторжные работы. Пустые парты мертвого класса и тонкая скульптура испуганной девочки – боль здесь ощущается как нигде. Ценность свободы обсуждали на «Нескучных нелекциях». Руководители и медиаперсоны делились со студентами личным опытом принятия решений, которые в итоге повлияли на их судьбу.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Ребята, которым сейчас 17-18 лет или скоро будет 18. Этот возраст, когда действительно в жизни происходит много всего интересного. Они выбирают профессию, влюбляются и познают эту жизнь. И очень важно, именно, на этом этапе поговорить с ними и помочь определиться.

О том, как рождаются музыкальные хиты говорили на «Знаковой встрече» солистка группы «Aura» Юлия Быкова и композитор Евгений Олейник. Председатель Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин посвятил свое выступление теме создания новостей и роли интернета в воспитании детей. Отклик из зала был живым.

В руках каждого из нас не только своя судьба, но и будущее страны. Об этом жителям Жлобина теперь будет напоминать новый арт-объект – мурал на здании по улице Войкова. Руки родителей и ребенка вместе поддерживают контур любимой Беларуси. Рядом высадили аллею поколений из 30 туй. Семья и дружба, народные гуляния и традиционные ремесла, салют на 9 мая и первый полет белоруски в космос – в глазах детей понятие «единства» играет палитрой красок. В своем творчестве ее отразили более 7 тысяч юных писателей и 8 тысяч художников Гомельщины.