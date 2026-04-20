«Хорошки» снова на сцене Купаловского. Что готовит легендарный ансамбль

«Хорошки» снова на сцене Купаловского. 23 апреля легендарный ансамбль представит программу «Весна в Купаловском» с живой музыкой и тем самым народным колоритом, который покоряет сердца десятилетиями.

Какой будет эта весна и чем удивят «Хорошки», расскажут гости студии «Нового утра». Ирина Грушова, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», заслуженная артистка Республики Беларусь, и Алексей Гаевой, художник-постановщик ансамбля.