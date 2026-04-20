«Хорошки» снова на сцене Купаловского. Что готовит легендарный ансамбль

«Хорошки» снова на сцене Купаловского. 23 апреля легендарный ансамбль представит программу «Весна в Купаловском» с живой музыкой и тем самым народным колоритом, который покоряет сердца десятилетиями.
Какой будет эта весна и чем удивят «Хорошки», расскажут гости студии «Нового утра». Ирина Грушова, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», заслуженная артистка Республики Беларусь, и Алексей Гаевой, художник-постановщик ансамбля.
Выступление вашего прославленного коллектива на сцене Купаловского театра – это что-то новое или это какое-то ассорти из того, что уже было?
Ирина Грушова, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», заслуженная артистка Республики Беларусь:
Здесь будут, мы решили такой эксперимент сделать, два блока, два отделения. Одно отделение у нас будет полностью новое, над которым мы в 2025 году целый год работали. А во втором отделении уже будут полюбившиеся номера, которые сделала народная артистка Республики Беларусь Валентина Ивановна Гаевая – собственно, наш автор-вдохновитель и сердце, которое бьется в нашем коллективе. Поэтому это будет достаточно интересный сплав нового и уже полюбившегося. Скажем так, из золотого фонда.
Подробнее в видео.