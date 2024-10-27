Процентов на 90 – это белорусские разработки. Денисенко о новинках технического вооружения в ССО

На неделе силы специальных операций отметили День специальной разведки. Как меняется этот высокомобильный род войск? Юлия Матяш в программе «Неделя» расспросила их неизменного командира, генерала Денисенко. Юлия Матяш, СТВ:

Что касается технического перевооружения, какие новинки появились в последнее время?

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

На сегодня солдату слишком дорогое оружие. И тем более такой подготовленный солдат должен быть на поле боя защищен. Поэтому новые бронежилеты, новые шлемы – все, что касается защиты частей тела, у них все есть. И то, что произвело Министерство здравоохранения, вы помните испытания этих аптечек, они очень эффективны, мы их ввели, теперь у каждого бойца все это есть.

Вадим Денисенко:

Процентов на 90 – это белорусские разработки. Это основа того, что производит наш ВПК. У нас ВПК в состоянии сделать то, что нам необходимо на сегодня. Сейчас новое средство РЭБ пошло. РЭБом защищается каждая машина, каждый человек защищается специально от дронов. Это сейчас внедряется. Сейчас солдат на поле боя, даже спецназовец, должен перемещаться в бронированной машине. Поэтому у нас новые машины бронированные. Оно все идет на испытания. Сейчас принято решение провести испытания и ввести это. Показывают большую эффективность в той же Украине. Это применение мотоциклов, применение багги.