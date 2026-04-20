В Беларуси приветствуют желание главы МИД Литвы наладить диалог с Минском

Заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о мечте выстроить с Беларусью прекрасные отношения получило позитивный отклик во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске еще раз подчеркнули, что неизменно выбирают курс на добрососедство и общие экономические интересы. Напомним, министр иностранных дел Литвы заявил о стремлении к выстраиванию рабочих контактов с Беларусью на полях V Анталийского дипломатического форума. Он отметил, что сторонам необходимо решить все накопившиеся вопросы. К этому не раз призывала и Беларусь.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Мы приветствуем такое заявление. Беларусь всегда выступала за добрососедские и взаимовыгодные отношения с Литвой и разделяет стремление к их нормализации. Со своей стороны подтверждаем полную готовность к конструктивному диалогу. Как ранее стало известно из СМИ, литовским внешнеполитическим ведомством назначен представитель для взаимодействия с Минском. Мы ожидаем коммуникации по этой линии. Рассчитываем, что совместными усилиями мы сможем вывести двусторонние отношения на тот уровень, о котором говорил господин Будрис.

Белорусская сторона надеется, что слова Кястутиса Будриса перейдут в практическую плоскость. Среди тем, которые требуют детального обсуждения – европейские санкции, транзитные маршруты, и пограничное взаимодействие сторон.