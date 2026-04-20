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В Беларуси приветствуют желание главы МИД Литвы наладить диалог с Минском

20 апреля 2026 13:48
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Заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о мечте выстроить с Беларусью прекрасные отношения получило позитивный отклик во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси приветствуют желание главы МИД Литвы наладить диалог с Минском-2

В Минске еще раз подчеркнули, что неизменно выбирают курс на добрососедство и общие экономические интересы. Напомним, министр иностранных дел Литвы заявил о стремлении к выстраиванию рабочих контактов с Беларусью на полях V Анталийского дипломатического форума. Он отметил, что сторонам необходимо решить все накопившиеся вопросы. К этому не раз призывала и Беларусь.

В Беларуси приветствуют желание главы МИД Литвы наладить диалог с Минском-4

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Мы приветствуем такое заявление. Беларусь всегда выступала за добрососедские и взаимовыгодные отношения с Литвой и разделяет стремление к их нормализации. Со своей стороны подтверждаем полную готовность к конструктивному диалогу. Как ранее стало известно из СМИ, литовским внешнеполитическим ведомством назначен представитель для взаимодействия с Минском. Мы ожидаем коммуникации по этой линии. Рассчитываем, что совместными усилиями мы сможем вывести двусторонние отношения на тот уровень, о котором говорил господин Будрис.

Белорусская сторона надеется, что слова Кястутиса Будриса перейдут в практическую плоскость. Среди тем, которые требуют детального обсуждения – европейские санкции, транзитные маршруты, и пограничное взаимодействие сторон.

# МИД Беларуси # Руслан Варанков # Беларусь-Литва

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