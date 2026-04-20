«Генетически не способны»: Лукашенко объяснил, почему белорусы не примут «монстра» во власти

«После распада СССР Запад давал много советов новообразовавшимся странам, как строить свою жизнь, – вот только это было «враньем». Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT, которое опубликовано полностью и без купюр. Белорусский лидер ответил на вопросы американского журналиста Рика Санчеса. Среди затронутых тем – контакты с Москвой и Пхеньяном, нежелание следовать в фарватере западных ожиданий, а также представления о границах президентской власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рик Санчес отметил высокий уровень общественной поддержки Александра Лукашенко внутри страны. Американский журналист предложил гипотетический сценарий: как поведет себя народ, если глава государства однажды переступит черту и превысит полномочия. Отвечая на этот вопрос, Президент Беларуси отметил, что противовесом выступает не формальный набор институтов, а характер самого народа и его историческая память.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, если я превращусь в монстра, ясно, что я потеряю доверие очень многих своих сторонников. Генетически белорусы не способны и не будут поддерживать монстров. Генетически. Это у них внутри, потому что к этому нас, наш народ и в целом нашу цивилизацию – Россия, Украина, мы – привела история. Это во-первых. Во-вторых, конечно, имея такую власть, как у меня, в России и так далее, в Казахстане, Президент может попытаться, как у нас говорят, с катушек съехать. Может попытаться. Это плохо обернется для него. Народ это не воспримет. И я это понимаю.

Вот смотрите, пример Украины. Но я перед интервью с вами думал над этим вопросом и прихожу к выводу, что все-таки украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского Президентом. Они. Они знали, что он неопытный человек – знали. Они знали недостатки – может быть, не знали. Зачем голосовали? Они избрали реально Президентом Зеленского.

Они его избрали и сейчас за это платят. И очень дорого платят. Поэтому я не имею права упрекать украинский народ. Но пусть украинцы разберутся. Они ведь тоже в этом виноваты. Они демократичным образом избрали этого Президента.

Интервью Александра Лукашенко телеканалу RT привлекло внимание ведущих мировых СМИ. Высказывания белорусского лидера активно цитируют. Количество просмотров в Сети продолжает расти. В комментариях к видеозаписи пользователи указывают на прямой и содержательный характер состоявшегося разговора.

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