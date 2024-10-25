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Масштабы удивили всех! Какие интересные места посетили участники в рамках «Марафона единства»?

25 октября 2024 19:20
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Созвездие талантов 25 октября озаряет улицы Жлобина в рамках «Марафона единства», который объединил в себе все качества фестиваля, дополненные развлекательной и культурной программой, образовательными и экскурсионными проектами, в которых обязательно есть место производственному туризму, открытию новых арт-объектов, а главное – патриотизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт «Марафону единства» дал наш Президент в «Минск-Арене» 17 сентября. С этого момента праздник отправился в путь по Беларуси. Это позволит максимально приблизить акцию к людям. Вкусно перекусить – тоже часть программы мероприятий, в каждом городе представлены фудкорты с национальным колоритом. Уже традиционный финал «Марафона единства» – концерт «Время выбрало нас», который состоит из лучших творческих номеров. Отдельное внимание – истории. Обязательное посещение памятных мест и дань уважения тем, кто сохранил наше белорусское единство. 

Лирические нотки стального города. «Марафон единства». Остановка – Жлобин.

Масштабы удивили всех! Какие интересные места посетили участники в рамках «Марафона единства»?-2

Семья и дружба, народные гулянья и традиционные ремесла, победный салют 9 Мая и первый полет белоруски в космос – в глазах детей понятие «единства» играет палитрой красок. Прочувствовать ее глубину и помогает марафон, который отправился в путешествие по Беларуси. Сегодня его принимает столица металлургов Жлобин, поэтому знакомство с райцентром гости начинают в цехах, где выплавляют сталь.

Участники акции «Марафона единства» посетили мемориальный комплекс «Детям – жертвам ВОВ» и БМЗ. Читайте здесь.

За год на заводе выплавляют около 2,5 миллиона тонн стали. Как происходит этот процесс, смогли увидеть артисты и лидеры мнений. Для многих эта экскурсия стала настоящим открытием.

Масштабы удивили всех! Какие интересные места посетили участники в рамках «Марафона единства»?-4

Ангелина Михалева, блогер:
Такие эмоции вызывает, хочется показать всем своим ребятам, что этот завод как отдельная какая-то жизнь, которая кипит, какие-то определенные тут правила есть. Мы проезжали, где что-то плавилось, огонь такие эмоции вызывает, чувство адреналина, восхищение! 

«Марафон единства» объединит города не только творческими и образовательными связями, но и промышленными. В Жлобине дали старт новому проекту – «Одно дело делаем!»: серии встреч производственных гигантов страны, которые работают вместе. Металлурги не ожидали, что представители коллектива «Белшины» так быстро отзовутся на приглашение.

Масштабы удивили всех! Какие интересные места посетили участники в рамках «Марафона единства»?-6

Два предприятия были созданы еще в советские времена – одни производят металлокорд, вторые создают само колесо. Их сотрудничество начиналось в 1987 году. А внешнеэкономические преграды со стороны Запада сделали его еще крепче. Сейчас партнеры вместе работают над новой продукцией. Только совместными усилиями можно обеспечить технологический суверенитет.

Масштабы удивили всех! Какие интересные места посетили участники в рамках «Марафона единства»?-8

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:
Мы, безусловно, не стоим на месте, двигаемся вперед. Перед нами стоят новые задачи и новая работа, в которой мы будем активно участвовать, двигаться совместно вперед.

Масштабы удивили всех! Какие интересные места посетили участники в рамках «Марафона единства»?-10

Александр Ковалев, генеральный директор предприятия «Белшина»:
Наши предприятия являются партнерами на протяжении многих десятилетий. Именно своим этим действием показываем нашу сплоченность и совместную работу на благо республики.

Помнить прошлое, делать выводы и грамотно планировать свое будущее. Об этом сегодня говорили на «НЕскучных НЕлекциях» с учащимися Жлобинского металлургического колледжа и колледжа сферы обслуживания. Руководители и медиаперсоны поделились личным опытом в принятии решений, от которых зависела их дальнейшая жизнь. Важно помнить, что судьба человека в его собственных руках. И инструменты для самореализации есть у каждого. 

Масштабы удивили всех! Какие интересные места посетили участники в рамках «Марафона единства»?-12

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Мы каждый день сталкиваемся с таким понятием, как выбор. Практика показывает, что никто не задумывается, что такое выбор и что такое единство. Казалось бы, такие простые понятия, но сколько смысла и содержания. И сегодня мы с ребятами обсудим эти важные для каждого понятия. 

Масштабы удивили всех! Какие интересные места посетили участники в рамках «Марафона единства»?-14

Главной локацией праздника в Жлобине станет Ледовый дворец – завтра здесь пройдет масштабный концерт с участием звезд белорусской эстрады «Время выбрало нас». На площадке рядом будет работать фудкорт с угощениями из всех регионов Беларуси. Гостям предложат познакомиться с передвижной экспозицией Музея истории Великой Отечественной войны и принять участие в городском квесте.

Подробности в видео.

# Екатерина Петруцкая # ОАО «Белшина» # Александр Ковалев # Дмитрий Корчик

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