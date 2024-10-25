Масштабы удивили всех! Какие интересные места посетили участники в рамках «Марафона единства»?

Созвездие талантов 25 октября озаряет улицы Жлобина в рамках «Марафона единства», который объединил в себе все качества фестиваля, дополненные развлекательной и культурной программой, образовательными и экскурсионными проектами, в которых обязательно есть место производственному туризму, открытию новых арт-объектов, а главное – патриотизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт «Марафону единства» дал наш Президент в «Минск-Арене» 17 сентября. С этого момента праздник отправился в путь по Беларуси. Это позволит максимально приблизить акцию к людям. Вкусно перекусить – тоже часть программы мероприятий, в каждом городе представлены фудкорты с национальным колоритом. Уже традиционный финал «Марафона единства» – концерт «Время выбрало нас», который состоит из лучших творческих номеров. Отдельное внимание – истории. Обязательное посещение памятных мест и дань уважения тем, кто сохранил наше белорусское единство. Лирические нотки стального города. «Марафон единства». Остановка – Жлобин.

Семья и дружба, народные гулянья и традиционные ремесла, победный салют 9 Мая и первый полет белоруски в космос – в глазах детей понятие «единства» играет палитрой красок. Прочувствовать ее глубину и помогает марафон, который отправился в путешествие по Беларуси. Сегодня его принимает столица металлургов Жлобин, поэтому знакомство с райцентром гости начинают в цехах, где выплавляют сталь. Участники акции «Марафона единства» посетили мемориальный комплекс «Детям – жертвам ВОВ» и БМЗ. Читайте здесь. За год на заводе выплавляют около 2,5 миллиона тонн стали. Как происходит этот процесс, смогли увидеть артисты и лидеры мнений. Для многих эта экскурсия стала настоящим открытием.

Ангелина Михалева, блогер:

Такие эмоции вызывает, хочется показать всем своим ребятам, что этот завод как отдельная какая-то жизнь, которая кипит, какие-то определенные тут правила есть. Мы проезжали, где что-то плавилось, огонь – такие эмоции вызывает, чувство адреналина, восхищение! «Марафон единства» объединит города не только творческими и образовательными связями, но и промышленными. В Жлобине дали старт новому проекту – «Одно дело делаем!»: серии встреч производственных гигантов страны, которые работают вместе. Металлурги не ожидали, что представители коллектива «Белшины» так быстро отзовутся на приглашение.

Два предприятия были созданы еще в советские времена – одни производят металлокорд, вторые создают само колесо. Их сотрудничество начиналось в 1987 году. А внешнеэкономические преграды со стороны Запада сделали его еще крепче. Сейчас партнеры вместе работают над новой продукцией. Только совместными усилиями можно обеспечить технологический суверенитет.

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Мы, безусловно, не стоим на месте, двигаемся вперед. Перед нами стоят новые задачи и новая работа, в которой мы будем активно участвовать, двигаться совместно вперед.

Александр Ковалев, генеральный директор предприятия «Белшина»:

Наши предприятия являются партнерами на протяжении многих десятилетий. Именно своим этим действием показываем нашу сплоченность и совместную работу на благо республики. Помнить прошлое, делать выводы и грамотно планировать свое будущее. Об этом сегодня говорили на «НЕскучных НЕлекциях» с учащимися Жлобинского металлургического колледжа и колледжа сферы обслуживания. Руководители и медиаперсоны поделились личным опытом в принятии решений, от которых зависела их дальнейшая жизнь. Важно помнить, что судьба человека в его собственных руках. И инструменты для самореализации есть у каждого.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Мы каждый день сталкиваемся с таким понятием, как выбор. Практика показывает, что никто не задумывается, что такое выбор и что такое единство. Казалось бы, такие простые понятия, но сколько смысла и содержания. И сегодня мы с ребятами обсудим эти важные для каждого понятия.