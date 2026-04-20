В Эстонии проходят масштабные учения НАТО

В Эстонии проходят масштабные военные учения НАТО. Основной упор делается на отработку действий сверхзвуковых боевых самолетов. Маневры обусловлены регулярной сменой контингента, несущего службу в рамках воздушной полиции Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавний инцидент с падением украинских беспилотников на территории страны вскрыл бреши в системе контроля. Теперь Прибалтика требует от НАТО развернуть полноценную и постоянную систему противовоздушной обороны на восточной границе. Причем военная активность нарастает не только в небе, но и на земле.

Недавно в Латвии эстонский пехотный батальон учился штурмовать городские кварталы. Там военные впервые применили особое подразделение дронов для поиска целей в плотной застройке. Следующей проверкой сил станут майские маневры «Весенний шторм», в которых примут участие около 10 тысяч военных. К этому моменту Таллин планирует серьезно вооружиться – правительство направило 10 миллиардов евро на закупку систем ПВО и боеприпасов.