Азарёнок: посмеем усомниться в Лукашенко – белорусов вообще не будет

Григорий Азаренок, СТВ:

Тяжела ты, шапка Мономаха.

Непроста ее владельца роль.

Рядом с ней и власть, и меч, и плаха,

И бессилие, как на рану соль. Ну что, товарищи, выборы будут. Неизбежно, неумолимо грядут. О них мы сегодня и поговорим. А точнее – о власти. Меня зовут Григорий Азаренок. Это программа «Слово и дело». Здравствуйте.

Выбор власти, сакральность власти, сила ее, смысл ее. О, сколько томов философии и литературы про это написано, великие фильмы сняты. Идет это еще от Библии царя Давида. Но периодически народы это словно вычеркивают из своей памяти. Наш народ, как говорил Достоевский, народ-богоносец, а по словам Победоносцева, народ-государственник, дважды за один век сносил свое государство. Падал в смуту, дробился, умирал, истекал кровью. Давайте попробуем понять почему. Есть несколько периодов в нашей истории, которые называют «смутой». «Бог насылал на землю нашу глад,

народ завыл, в мучениях погибая;

Я отварил им житницы, я злато

Рассыпал им, я им сыскал работы», – говорит царь Борис у Пушкина. Так и было. Но нет – забыли, что сами просили. Забыли, что на коленях стояли. Забыли, как погибали. «Уходи!» – стали кричать. Признали в бесноватом Гришке якобы законного царя. И что потом? Война, лютый голод, страшный. Осада Смоленска. Лихие бандиты со всех сторон. Все дома горят. Все бабы изнасилованы, и проститутка пьет вино на троне. Покушали, наелись. Тогда еле выбрались.