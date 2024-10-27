Азарёнок: посмеем усомниться в Лукашенко – белорусов вообще не будет
Григорий Азаренок, СТВ:
Тяжела ты, шапка Мономаха.
Непроста ее владельца роль.
Рядом с ней и власть, и меч, и плаха,
И бессилие, как на рану соль.
Ну что, товарищи, выборы будут. Неизбежно, неумолимо грядут. О них мы сегодня и поговорим. А точнее – о власти.
Меня зовут Григорий Азаренок. Это программа «Слово и дело». Здравствуйте.
Выбор власти, сакральность власти, сила ее, смысл ее. О, сколько томов философии и литературы про это написано, великие фильмы сняты. Идет это еще от Библии царя Давида. Но периодически народы это словно вычеркивают из своей памяти. Наш народ, как говорил Достоевский, народ-богоносец, а по словам Победоносцева, народ-государственник, дважды за один век сносил свое государство. Падал в смуту, дробился, умирал, истекал кровью. Давайте попробуем понять почему. Есть несколько периодов в нашей истории, которые называют «смутой».
«Бог насылал на землю нашу глад,
народ завыл, в мучениях погибая;
Я отварил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы», – говорит царь Борис у Пушкина.
Так и было. Но нет – забыли, что сами просили. Забыли, что на коленях стояли. Забыли, как погибали. «Уходи!» – стали кричать. Признали в бесноватом Гришке якобы законного царя. И что потом? Война, лютый голод, страшный. Осада Смоленска. Лихие бандиты со всех сторон. Все дома горят. Все бабы изнасилованы, и проститутка пьет вино на троне. Покушали, наелись. Тогда еле выбрались.
Вторая смута наступила в 1917 году. Все было прекрасно. Экономический рост, население увеличилось на 50 миллионов, промышленность прет, железные дороги как на дрожжах растут. Но вот война. Немец. Надо драться. И вот готово весеннее наступление. Враги вот-вот будут повержены. Но не вытерпели. Долой, уходи! Да, технически все сделала элитка, интеллигенция и генералы. Они царя отстраняли. Но после Февральской революции на следующее воскресенье никто не пошел к причастию.
И что потом? Войну закончили да наелись от пуза? Гражданская война, разрушение. Брат на брата. Кровища. Интервенция. Разруха тотальная. Смерть. Голод. Мор. Слезы. А вся элитка – дума, генералы, интеллигенция, все, кто подзуживал, – все пошли под нож, все получили гвозди в погоны, всех на кишках вешали, всех в разрезанных коней зашивали.
Подробности в видео.