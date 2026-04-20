«Дружить надо с теми, кто этого хочет». Лукашенко – о дружбе с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

«После распада СССР Запад давал много советов новообразовавшимся странам, как строить свою жизнь, – вот только это было «враньем». Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT, которое опубликовано полностью и без купюр. Белорусский лидер ответил на вопросы американского журналиста Рика Санчеса. Среди затронутых тем – контакты с Москвой и Пхеньяном, нежелание следовать в фарватере западных ожиданий, а также представления о границах президентской власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дружить надо и возможно только с теми, кто с тобой хочет дружить. Ну какая может у меня быть дружба со Стармером или с Байденом? Какая у меня могла с ним быть дружба, если он против меня вводил санкции, а европейцы мне набрасывали петлю на шею, чтобы меня повесить? Ну какая у меня с ними может быть дружба?

С Путиным мы дружим, даже больше, чем дружим. Мы с ним общаемся как братья. То же самое с Си Цзиньпином. Ким в Северной Корее. Но вы его демонизировали. Прекрасный, умный, образованный человек. Он борется за свои интересы. За интересы своей страны. Он никому не мешает жить. Это вы его пытаетесь уничтожить. Он крепкий мужик. Он пытается защититься, как может, как он это понимает. Он готов со мной иметь добрые отношения, дружеские отношения. Я не против.

Вот с такими людьми дружить можно не потому, что они враги Америки, а потому, что они тоже с тобой хотят дружить. Если Дональд Трамп готов выстраивать со мной (или Беларусь – Америка) дружеские отношения, мы для этого открыты.

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