Участники акции «Марафона единства» посетили мемориальный комплекс «Детям – жертвам ВОВ» и БМЗ

Знакомство с регионом, неожиданные знаковые встречи, открытие арт-объектов, выставки и творческие конкурсы. В городе металлургов 25 октября стартовала Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная мысль общенационального форума – еще больше сплотить белорусов вокруг национальных ценностей и идей. Для участников и гостей марафона день начался в так называемой детской Хатыни. Они посетили мемориальный комплекс «Детям – жертвам Великой Отечественной войны». К подножию памятника легли цветы и венки. Память погибших от зверств фашистов почтили минутой молчания.

Валерий Коваль, художественный руководитель Брестского областного концертного оркестра духовой и эстрадной музыки:

Я под очень большим впечатлением, и я очень благодарен местным властям за то, что они создали этот комплекс и поддерживают память. Ведь память необходима для того, чтобы нынешняя молодежь знала, какой ценой достается мир. Как все вот сейчас, особенно сейчас, это востребовано, когда так все тревожно вокруг.

Было больно на душе. Нельзя было не сдержать слез. Мурашки по телу. И такое нельзя забыть. Всегда, на всю жизнь.

Общая история делает нас одним народом.

Промышленную мощь Беларуси в полной мере гости смогли оценить на производственных площадях Белорусского металлургического завода – одного из ведущих мировых производителей металлокорда для шинной промышленности. Чтобы обойти все цеха БМЗ, и дня не хватит. Поэтому посетили самые знаковые участки производства, ознакомились и с выставкой продукции. В год завод выплавляет около 2,5 миллиона тонн стали.

Игорь Чернявский, заместитель генерального директора по метизному производству БМЗ:

Мы выпускаем уникальную продукцию, которая используется в достаточно ответственных узлах и деталях автомобилей. Достаточно высококачественная продукция. При этом каждый потребитель имеет свою спецификацию. Своими впечатлениями от посещения металлургического гиганта поделились участники марафона и блогеры. Увиденное поражает. Говорят, успех – это работать вместе.