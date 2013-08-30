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В Центре повышения квалификации руководителей и специалистов департамента охраны МВД Беларуси будет своя часовня

30 августа 2013 14:14
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Новости Беларуси. В Центре повышения квалификации руководителей и специалистов Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси будет своя часовня. Накануне состоялся ритуал закладки капсулы.

Часовня основана в честь великомученика Георгия Победоносца. Расположится она в деревне Горани. Еще в марте на возведение часовни было получено благословение Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Теперь в центре повышения квалификации Департамента охраны можно будет не только получить знания, но и обогатиться духовно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вадим Синявский, начальник департамента охраны МВД Республики Беларусь:
Начало строительства храма, который будет по сути своей являться серьезным фундаментом в развитии этого учебного заведения, которое здесь будет в ближайшее время создаваться, строиться и развиваться. Нам как исполнителям этого серьезного решения, департаменту охраны, хотелось бы, чтобы сотрудники отсюда выходили подготовленными и духовно, и нравственно, и профессионально.

# общество # Церковь # Фотофакт # Вадим Синявский # Департамент охраны МВД Республики Беларусь

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