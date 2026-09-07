Новости по тегу #Департамент охраны МВД Республики Беларусь

К пропускной системе добавили еще одну форму контроля – сотрудники Департамента охраны при необходимости могут проверить наличие запрещенных предметов у детей при педагоге.
«В ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых для безопасности работников, а также пациентов», – рассказал начальник Департамента охраны МВД Беларуси.
В программе встречи – открытый диалог, во время которого участницы смогли напрямую задать спикеру вопросы, касающиеся их профессиональной деятельности, социальной защиты, а также развития законодательства в сфере обеспечения правопорядка.
Только в 2025 году для сотрудников Департамента охраны было построено 493 арендные квартиры, а до конца года ключи получат еще 48 семей.
22 апреля команды успешно преодолели первые испытания. В состязаниях, которые проходят под Минском, принимают участие не только белорусские, но и российские специалисты.
Показать умения и навыки предстоит в комбинированной милицейской эстафете, состоится экзамен по огневой подготовке, будет сдача нормативов по физической подготовке и преодоление кинологами полосы препятствий с задержанием условного преступника.
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