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Новости по тегу #Департамент охраны МВД Республики Беларусь

Все для спокойствия детей и родителей! В школах Беларуси совершенствуют меры безопасности
07 сентября 2026 14:33

Все для спокойствия детей и родителей! В школах Беларуси совершенствуют меры безопасности

Общественный транспорт Минска оборудован тревожными кнопками. Какая работа планируется в дальнейшем?
30 августа 2026 17:47

Общественный транспорт Минска оборудован тревожными кнопками. Какая работа планируется в дальнейшем?

Наталья Кочанова встретилась с женским коллективом Департамента охраны Беларуси
06 марта 2026 13:39

Наталья Кочанова встретилась с женским коллективом Департамента охраны Беларуси

10 семей сотрудников Логойского отдела Департамента охраны получили ключи от нового жилья
24 ноября 2025 14:50

10 семей сотрудников Логойского отдела Департамента охраны получили ключи от нового жилья

В Департаменте охраны МВД состоялось открытие соревнования среди кинологов
22 апреля 2025 17:52

В Департаменте охраны МВД состоялось открытие соревнования среди кинологов

В Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД
11 сентября 2024 09:20

В Бресте соревнуются сотрудники Департамента охраны МВД

В Гомеле выбирают лучших сотрудников Департамента охраны
26 сентября 2013 12:47

В Гомеле выбирают лучших сотрудников Департамента охраны

В Центре повышения квалификации руководителей и специалистов департамента охраны МВД Беларуси будет своя часовня
30 августа 2013 14:14

В Центре повышения квалификации руководителей и специалистов департамента охраны МВД Беларуси будет своя часовня