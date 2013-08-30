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На белорусско-польской границе к 2020 году может появиться новый погранпереход

30 августа 2013 11:22
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Новости Беларуси. На белорусско-польской границе к 2020 году может быть создан новый погранпереход «Томашовка-Влодава». По предварительным подсчетам, объем финансирования объекта с нашей стороны составит около 10 млн евро. Этот вопрос пока прорабатывается.

Влодавское направление очень востребовано у жителей приграничных территорий Беларуси, Польши и Украины. К тому же, когда-то здесь уже существовал пункт пропуска. Вопрос открытия новых пунктов прорабатывается и в рамках государственной пограничной комиссии. Актуальной проблемой сейчас также является реконструкция мостов на погранпереходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Пункты пропуска на границе Беларуси

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