На белорусско-польской границе к 2020 году может появиться новый погранпереход

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе к 2020 году может быть создан новый погранпереход «Томашовка-Влодава». По предварительным подсчетам, объем финансирования объекта с нашей стороны составит около 10 млн евро. Этот вопрос пока прорабатывается.

Влодавское направление очень востребовано у жителей приграничных территорий Беларуси, Польши и Украины. К тому же, когда-то здесь уже существовал пункт пропуска. Вопрос открытия новых пунктов прорабатывается и в рамках государственной пограничной комиссии. Актуальной проблемой сейчас также является реконструкция мостов на погранпереходах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.