В конце августа будет тепло и без осадков, а начало сентября будет дождливым

Новости Беларуси. Уходящий август подарит белорусам теплые дни. На этой неделе температура воздуха была на 1-4 градуса ниже климатической нормы. Похолодание принес циклон с севера Европы. На смену ему подует ветер с запада континента.

Осадков не ожидается. Днем термометры покажут 17-22 выше нуля. И только по юго-востоку будет не более 16 градусов.

Начало сентября, по данным синоптиков, будет дождливым. Однако такая погода надолго не задержится. В дальнейшем ожидается потепление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.