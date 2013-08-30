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В конце августа будет тепло и без осадков, а начало сентября будет дождливым

30 августа 2013 11:31
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Новости Беларуси. Уходящий август подарит белорусам теплые дни. На этой неделе температура воздуха была на 1-4 градуса ниже климатической нормы. Похолодание принес циклон с севера Европы. На смену ему подует ветер с запада континента.

Осадков не ожидается. Днем термометры покажут 17-22 выше нуля. И только по юго-востоку будет не  более 16 градусов.

Начало сентября, по данным синоптиков, будет дождливым. Однако такая погода надолго не задержится. В дальнейшем ожидается потепление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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