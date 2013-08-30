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30 августа почти 90 курсантов командно-инженерного института примут присягу на площади Государственного флага в Минске

30 августа 2013 08:19
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Новости Беларуси. Самая молодая площадь страны – площадь Государственного флага Республики Беларусь уже обрела традиции. 30 августа тут снова будут присягать на верность Родине.

На этот раз торжественные слова прозвучат из уст почти 90 курсантов командно-инженерного института. Среди них – 12 представительниц прекрасного пола.

Этот ритуал традиционно сопровождается выносом знамени вуза. Слова напутствия скажет руководство ведомства. А завершится все традиционным маршем курсантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Высшее образование в Беларуси

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