30 августа почти 90 курсантов командно-инженерного института примут присягу на площади Государственного флага в Минске

Новости Беларуси. Самая молодая площадь страны – площадь Государственного флага Республики Беларусь уже обрела традиции. 30 августа тут снова будут присягать на верность Родине.

На этот раз торжественные слова прозвучат из уст почти 90 курсантов командно-инженерного института. Среди них – 12 представительниц прекрасного пола.

Этот ритуал традиционно сопровождается выносом знамени вуза. Слова напутствия скажет руководство ведомства. А завершится все традиционным маршем курсантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.