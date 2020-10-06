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Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»

06 октября 2020 20:46
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Новости Беларуси. Пропускная способность в пункте пропуска «Брузги» после масштабной реконструкции увеличилась до 6000 транспортных средств в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-1

К тому же все готово к открытию организованного пешеходного движения. Обновленную инфраструктуру на белорусско-польской границе показали журналистам в рамках пресс-тура, посвященного 30-летнему юбилею пункта пропуска. «Брузги» сегодня претендуют на звание не только самого оживленного, но и самого технологичного пункта пропуска в Гродненской региональной таможне.

Почему? Расскажет Галина Буро.

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-4

Чтобы предоставить документы, теперь водителю не нужно выходить из кабины, ведь модуль для работы таможенника сделан на уровне окна большегруза. Мало того что удобно, еще и сколько времени экономит. Собственно, в этом и смысл всех новшеств – сделать процедуру пересечения границы быстрой и комфортной на каждом этапе. Для этого двое весов на выезде и въезде оборудованы на полосах таким образом, что водителю, опять же, не надо выходить из машины. Стало значительно больше каналов для грузовиков:  6 – на выезд и 7 – на въезд. А значит, меньше очередей.

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-7

Дмитрий Фалейчик, водитель:
Езжу сюда частенько, и все очень изменилось в лучшую сторону. Беготни было побольше, сейчас нормально уже все стало.

Самый технологичный пункт пропуска. Через «Брузги» теперь может проехать до 6 тысяч машин в сутки

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-10

Сергей Горячев, водитель:
Оформление занимает буквально минут 20-25, полчаса от силы. То есть нет такого наплыва, как раньше было, что по 3-4 часа стояли в очереди, ждали оформление.

Для легковых автомобилей и автобусов проезд стал шире. Есть возможность движения и на велосипеде.

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-13

Галина Буро, корреспондент:
А это, пожалуй, самый долгожданный коридор. По нему можно пересечь границу без автомобиля, то есть пешком. И мы сейчас, можно сказать, первопроходцы. Лет 10 назад на «Брузгах» было пешеходное движение, но оно не было организованным, поэтому его закрыли. Оно было небезопасным. И вот сейчас сделали всю необходимую инфраструктуру, и пункт пропуска «Брузги» станет первым в Беларуси, где появится свое организованное пешеходное движение.

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-16

Для пешеходного движения с белорусской стороны все готово, в коридоре даже появилась отдельная зона duty free, чтобы пешеходы не пересекались с автомобилистами. Это вопрос безопасности. Все заработает, как только позволит эпидситуация.

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-19

А уже сейчас пункт пропуска буквально напичкан умными новинками по последнему слову техники, начиная от рентгена любой машины, досмотра личных вещей на 3D-томографе и различных систем, которые сами распознают регистрационные номера или могут делать автоматический выпуск товаров.

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-22

Заработала здесь и электронная очередь на выезд, то есть водитель может бронировать желаемое время пересечения границы и быть уверенным, что никуда не опоздает из-за очереди. Сейчас, так сказать, последний штрих: устанавливают радиометрические ворота. Если под ними проедет автомобиль с повышенным радиационным фоном груза, электроника даст сигнал.

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-25

Денис Данилов, начальник таможенного поста «Брузги»:
Пункт пропуска «Брузги» является, наверное, лидером в системе, который на себе осваивает все новые эксперименты и новшества в системе таможенных органов. Сначала все это пробуется здесь, отрабатывается, а потом переносится на остальные пункты пропуска в системе таможенных органов Республики Беларусь.

Сейчас, допустим, активно проводится эксперимент по взаимодействию программного обеспечения таможенной службы и службы ветеринарного контроля.

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-28

После реконструкции пункт попуска «Брузги» стал гибким для различных вариантов таможенного оформления и изменений законодательства. Например, принять организованную колонну автомобилей теперь могут в отдельном коридоре, при этом не создавая неудобств для остальных машин. Выгодный плюс «Брузгов» – тесная работа с логистическим центром.

Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»-31

Реконструкция в пункте пропуска «Брузги» длилась два с половиной года. Но движение транспорта здесь не закрывалось ни на минуту. И если еще в 1990-х годах пропускная способность составляла 600 автомобилей в сутки, то теперь – 6000.

У пункта пропуска в 2020 году 30-летний юбилей, но благодаря таким обновлениям он держит планку лидера в регионе и продолжает оставаться современным.

# Государственная граница Беларуси # общество # Галина Буро # Дмитрий Фалейчик # Сергей Горячев # Денис Данилов # Андрей Кудаш # Фотофакт

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