Рентген машин и электронная очередь. Показываем умные новинки в пункте пропуска «Брузги»

Новости Беларуси. Пропускная способность в пункте пропуска «Брузги» после масштабной реконструкции увеличилась до 6000 транспортных средств в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тому же все готово к открытию организованного пешеходного движения. Обновленную инфраструктуру на белорусско-польской границе показали журналистам в рамках пресс-тура, посвященного 30-летнему юбилею пункта пропуска. «Брузги» сегодня претендуют на звание не только самого оживленного, но и самого технологичного пункта пропуска в Гродненской региональной таможне. Почему? Расскажет Галина Буро.

Чтобы предоставить документы, теперь водителю не нужно выходить из кабины, ведь модуль для работы таможенника сделан на уровне окна большегруза. Мало того что удобно, еще и сколько времени экономит. Собственно, в этом и смысл всех новшеств – сделать процедуру пересечения границы быстрой и комфортной на каждом этапе. Для этого двое весов на выезде и въезде оборудованы на полосах таким образом, что водителю, опять же, не надо выходить из машины. Стало значительно больше каналов для грузовиков: 6 – на выезд и 7 – на въезд. А значит, меньше очередей.

Дмитрий Фалейчик, водитель:

Езжу сюда частенько, и все очень изменилось в лучшую сторону. Беготни было побольше, сейчас нормально уже все стало. Самый технологичный пункт пропуска. Через «Брузги» теперь может проехать до 6 тысяч машин в сутки

Сергей Горячев, водитель:

Оформление занимает буквально минут 20-25, полчаса от силы. То есть нет такого наплыва, как раньше было, что по 3-4 часа стояли в очереди, ждали оформление. Для легковых автомобилей и автобусов проезд стал шире. Есть возможность движения и на велосипеде.

Галина Буро, корреспондент:

А это, пожалуй, самый долгожданный коридор. По нему можно пересечь границу без автомобиля, то есть пешком. И мы сейчас, можно сказать, первопроходцы. Лет 10 назад на «Брузгах» было пешеходное движение, но оно не было организованным, поэтому его закрыли. Оно было небезопасным. И вот сейчас сделали всю необходимую инфраструктуру, и пункт пропуска «Брузги» станет первым в Беларуси, где появится свое организованное пешеходное движение.

Для пешеходного движения с белорусской стороны все готово, в коридоре даже появилась отдельная зона duty free, чтобы пешеходы не пересекались с автомобилистами. Это вопрос безопасности. Все заработает, как только позволит эпидситуация.

А уже сейчас пункт пропуска буквально напичкан умными новинками по последнему слову техники, начиная от рентгена любой машины, досмотра личных вещей на 3D-томографе и различных систем, которые сами распознают регистрационные номера или могут делать автоматический выпуск товаров.

Заработала здесь и электронная очередь на выезд, то есть водитель может бронировать желаемое время пересечения границы и быть уверенным, что никуда не опоздает из-за очереди. Сейчас, так сказать, последний штрих: устанавливают радиометрические ворота. Если под ними проедет автомобиль с повышенным радиационным фоном груза, электроника даст сигнал.

Денис Данилов, начальник таможенного поста «Брузги»:

Пункт пропуска «Брузги» является, наверное, лидером в системе, который на себе осваивает все новые эксперименты и новшества в системе таможенных органов. Сначала все это пробуется здесь, отрабатывается, а потом переносится на остальные пункты пропуска в системе таможенных органов Республики Беларусь. Сейчас, допустим, активно проводится эксперимент по взаимодействию программного обеспечения таможенной службы и службы ветеринарного контроля.

После реконструкции пункт попуска «Брузги» стал гибким для различных вариантов таможенного оформления и изменений законодательства. Например, принять организованную колонну автомобилей теперь могут в отдельном коридоре, при этом не создавая неудобств для остальных машин. Выгодный плюс «Брузгов» – тесная работа с логистическим центром.