В Бресте из-за коронавируса наблюдают семью, которая приехала из Милана. Комментарий министра здравоохранения

И, как рассказал Владимир Караник, в Брестскую инфекционную больницу доставлена девушка, которая вернулась из Милана. С ее слов, та контактировала с зараженными коронавирусом. Сейчас она себя чувствует нормально. Признаков болезни не зафиксировано.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Нами была получена информация о том, что одна из наших студенток, которая учится в Милане и которая ехала с родителями обратно в Беларусь в связи с закрытием миланского университета, они доехали до Варшавы. У ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавирусной инфекции.

Она связалась с представителями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, ее родители. После этого были даны рекомендации дальше не пользоваться общественными транспортом. Мы связались с нашим посольством в Варшаве, и они обеспечили доставку машиной посольства студентки и ее родителей до границы, где ее встречала скорая помощь из Бреста. И они на сегодняшний момент размещены в Брестской инфекционной больнице. Признаков заболевания ни у кого из троих нет.

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