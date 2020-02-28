Почему люди идут на приёмы к чиновникам? Рассказывает Максим Рыженков

Новости Беларуси. Развитие сельских регионов – одно из ключевых направлений государственной политики. Об этом шла речь во время приема граждан в Лунинце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С жителями города и района пообщался первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Со своими просьбами обратились 20 человек. Среди волнующих проблем – вопросы трудоустройства, начисления зарплат и пенсий, медицинского обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства.

Благоустройством деревни Лахва озабочены ее жители, о чем и рассказали на приеме. Это вопросы водоснабжения, ремонта дорог, реконструкции дома культуры. К слову, одну из проблем сельчан Администрация Президента уже решила. Ранее жители обращались с просьбой посодействовать в восстановлении амбулатории.