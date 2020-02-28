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У наших медработников очень большая загруженность. Какие проблемы у системы здравоохранения Беларуси

28 февраля 2020 06:27
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Новости Беларуси. Подведение итогов и определение новых задач. В Минске начал работу двухдневный съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне участники форума согласовали ряд вопросов нового программного документа. Его примут сегодня, 28 февраля, в основной день съезда.

Федерация профсоюзов – одна из самых массовых общественных организаций страны. В ее рядах – более 4 миллионов белорусов. И главная задача федерации – защитить трудовые права и гарантии работников.

У наших медработников очень большая загруженность. Какие проблемы у системы здравоохранения Беларуси-1

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Нас очень волнует кадровый потенциал в системе здравоохранения. Так как в столичное здравоохранение ежегодно приходят порядка тысячи молодых специалистов, отрабатывают два года. И когда проходит статус молодого специалиста, люди, бывает, уходят с работы.

Конечно, это заработная плата наших работников здравоохранения. Наше время очень серьезное и очень напряженное. И у наших медицинских работников – и у врачей, и у среднего персонала – очень большая загруженность.

Итогом масштабного форума станет принятие новой программы работы федерации на ближайшие 5 лет.

Участница восьмого съезда ФБП: мы ждём защиты наших прав и интересов, улучшения условий труда и реализации своего потенциала

У наших медработников очень большая загруженность. Какие проблемы у системы здравоохранения Беларуси-4

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Георгий Будревич # Фотофакт

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