У наших медработников очень большая загруженность. Какие проблемы у системы здравоохранения Беларуси

Федерация профсоюзов – одна из самых массовых общественных организаций страны. В ее рядах – более 4 миллионов белорусов. И главная задача федерации – защитить трудовые права и гарантии работников.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Нас очень волнует кадровый потенциал в системе здравоохранения. Так как в столичное здравоохранение ежегодно приходят порядка тысячи молодых специалистов, отрабатывают два года. И когда проходит статус молодого специалиста, люди, бывает, уходят с работы.

Конечно, это заработная плата наших работников здравоохранения. Наше время очень серьезное и очень напряженное. И у наших медицинских работников – и у врачей, и у среднего персонала – очень большая загруженность.

Итогом масштабного форума станет принятие новой программы работы федерации на ближайшие 5 лет.

Участница восьмого съезда ФБП: мы ждём защиты наших прав и интересов, улучшения условий труда и реализации своего потенциала