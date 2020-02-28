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Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник

28 февраля 2020 07:36
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Новости Беларуси. По информации Министерства здравоохранения, в Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник-1

Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник-3

По информации ведомства, тесты, проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии, подтвердили COVID-19 у одного из студентов из Ирана. В Беларусь он прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.

Ситуацию сегодня прокомментировал министр здравоохранения Владимир Караник.

Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник-6

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Постоянно обновляем перечень стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Надо отметить, что если в Иране до 19 числа ни одного случая зарегистрировано не было, то уже 26-го мы фиксировали резкий рост числа заболевших. Поэтому было принято решение отнести данную страну к стране с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. И было дано указание всем гражданам Ирана, которые въехали в Республику Беларусь после 20-го числа, провести активное выявление и их обследование. Они вызывались на обследование.

Один из студентов был вызван в 33-ю поликлинику. На момент осмотра жалоб не предъявлял. Но медицинских работников смутила небольшая температура – 37,3, покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где взяты были мазки и подтверждено наличие семейства коронавируса.

Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологически важный штамм. Мы сразу же демонстрировали свою открытость и последовательность, информировали об общественность и Всемирную организацию здравоохранения.

Студенты, проживающие совместно с ним, студенты (а он проживал на квартире) на сегодняшний момент госпитализированы для медицинского наблюдения. Состояние абсолютно удовлетворительное, температура 37,4, выше она не поднимается.

Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник-9

Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник-11

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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